Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка, которая находится в Харькове.

К теме Одна надежда на ВСУ, – в Изюмском горсовете рассказали о катастрофической гуманитарной ситуации

Если говорить о газоснабжении, то его восстановили в более 31 тысячи харьковских квартир и примерно 700 домах частного сектора.

Обратите внимание! Несмотря на сложность и непредсказуемую ситуацию в районе, где постоянно раздавались взрывы, специалисты "Харьковгоргаза" устранили последствия разрушения в кратчайшие сроки. Ремонт проводили поэтапно с применением спецтехники.

В то же время горячая вода появилась в ориентировочно 2 600 домах.

Однако в городе еще есть районы, где с этим очень трудно. Единственное, что там остается – электричество,

– добавила журналистка.

Журналистка рассказала о ситуации в Харькове 30 марта: смотрите видео