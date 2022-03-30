Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка, яка перебуває у Харкові.
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Якщо говорити про газопостачання, то його поновили у понад 31 тисячі харківських квартир та приблизно 700 будинках приватного сектору.
Водночас гаряча вода з'явилася в орієнтовно 2 600 будинках.
Однак у місті ще є райони, де з цим дуже важко. Єдине, що там залишається – електрика,
– додала журналістка.
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