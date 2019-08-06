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      Сотрудничали очень тесно, – Коломойский о своем "главном юристе" Богдане

      243 Читати новину українською
      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Украинская правда

      Олигарх знает главу Офиса Президента давно, с 2005 года. А вот период тесного сотрудничества между Коломойским и Богданом приходится на последние 5 лет.

      В то время они виделись раз в неделю. Об этом сам Игорь Коломойский рассказал в интервью "РИА Новости".

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      Знаю его уже лет 15, с 2005-го. Сотрудничали с ним очень тесно последних 5 лет. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги,
      – сказал он.

      Олигарх отметил, что Богдан оказывал юридические услуги именно ему, а не группе "Приват".

      Он – один из моих главных юристов. Ранее мы виделись три раза в неделю до его назначения главой Офиса Президента. Сейчас у него, видимо, времени нет,
      – добавил Коломойский.

      Кроме того, он рассказал, что Андрей Богдан с 2015 года предлагал Зеленскому идти в политику. К примеру, летом 2016 года он подталкивал Зеленского баллотироваться на довыборах в Раду. Но тот отказался и сказал, что не хочет быть "одним из этого старого стада баранов".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Офіс Президента Игорь Коломойский Андрей Богдан
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