Сотрудничали очень тесно, – Коломойский о своем "главном юристе" Богдане

Олигарх знает главу Офиса Президента давно, с 2005 года. А вот период тесного сотрудничества между Коломойским и Богданом приходится на последние 5 лет.

В то время они виделись раз в неделю. Об этом сам Игорь Коломойский рассказал в интервью "РИА Новости".

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Знаю его уже лет 15, с 2005-го. Сотрудничали с ним очень тесно последних 5 лет. Он и его ребята оказывали мне юридические услуги,

– сказал он.

Олигарх отметил, что Богдан оказывал юридические услуги именно ему, а не группе "Приват".

Он – один из моих главных юристов. Ранее мы виделись три раза в неделю до его назначения главой Офиса Президента. Сейчас у него, видимо, времени нет,

– добавил Коломойский.

Кроме того, он рассказал, что Андрей Богдан с 2015 года предлагал Зеленскому идти в политику. К примеру, летом 2016 года он подталкивал Зеленского баллотироваться на довыборах в Раду. Но тот отказался и сказал, что не хочет быть "одним из этого старого стада баранов".

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