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      Співпрацювали дуже тісно, – Коломойський про свого "головного юриста" Богдана

      818 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / Українська правда

      Олігарх знає главу Офісу Президента давно, з 2005 року. А ось період тісної співпраці між Коломойським і Богданом припадає на останні 5 років.

      В той час вони бачилися тричі на тиждень. Про це сам Ігор Коломойський розповів в інтерв’ю "РИА Новости".

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      Знаю його вже років 15, з 2005-го. Співпрацювали з ним дуже тісно останніх 5 років. Він і його хлопці надавали мені юридичні послуги,
      – сказав він.

      Олігарх наголосив, що Богдан надавав юридичні послуги саме йому, а не групі "Приват".

      "Він – один з моїх головних юристів. Раніше ми бачились тричі на тиждень аж до його призначення главою Офісу Президента. Зараз у нього, мабуть, часу нема", – додав Коломойський.

      Окрім того, він розповів, що Андрій Богдан від 2015 року пропонував Зеленському йти в політику. Приміром, влітку 2016 року він підштовхував Зеленського балотуватися на довиборах в Раду. Але той відмовився і сказав, що не хоче бути "одним з цього старого стада баранів".

      Останні гучні події, пов'язані з Андрієм Богданом: 
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Андрій Богдан Ігор Коломойський Офіс Президента
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