Вероятно, именно сейчас о сотрудничестве заговорили публично для ускоренного решения США о предоставлении помощи Украине. Такое мнение высказал 24 Каналу экс-глава Службы внешней разведки Украины, бывший начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. Также он рассказал о секретной операции ГУР в Крыму, которая состоялась еще до полномасштабного вторжения России – читайте об этом далее в материале.

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Статья NYT: почему именно сейчас

Интересный материал вышел в издании The New York Times о том, что ЦРУ тайно помогает Украине бороться с Путиным. Кажется, что он сверхсекретный, но его опубликовали. Почему такая статья появилась именно сейчас?

Мне кажется, что это связано с тем, что администрация Байдена сегодня применяет все имеющиеся возможности для того, чтобы склонить и усилить аргументацию перед Конгрессом Соединенных Штатов о предоставлении поддержки Украине.

Эта публикация была согласована директором разведывательного управления Соединенных Штатов и Администрацией Байдена.

Она вышла именно в воскресенье, потому что это именно тот день, когда люди имеют время что-то прочитать. Для того, чтобы повлиять на судьбоносные для нас всех, для Украины прежде всего, решения о предоставлении помощи.

На этой неделе администрация проводит встречи, и будем надеяться, что результаты будут положительными.

Почему они считают, что такое должно было произойти? Они просто пошли на такой шаг, чтобы показать, что в результате такого сотрудничества были сэкономлены, по словам американских экспертов, миллиарды долларов налогоплательщиков Соединенных Штатов. Все благодаря партнерству и тем операциям, которые проводили Украина и Соединенные Штаты.

Это очередное напоминание, что Украина не только получатель американской помощи, а является и контрибутором национальной безопасности Соединенных Штатов.



Я бы также хотел в этом контексте затронуть тему стратегического ядерного оружия, которое находилось на территории Украины до 1994 года. Оно все было направлено на Соединенные Штаты. Единственная страна, которая была получателем выгоды от того, что Украина добровольно откажется от ядерного оружия, были Соединенные Штаты. Я бы хотел в этом контексте вспомнить такие слова, что никогда не поздно возвращать долги.

В материале журналисты писали о том, что после начала гибридной войны в 2014 году ЦРУ создало в Украине 12 секретных баз вдоль российской границы. С этих баз происходило прослушивание российских переговоров в эфире. Ни для кого не секрет, что наши спецслужбы сотрудничают. Однако может ли эта информация сыграть против нас? Не вредит ли эта публикация нынешней работе спецслужб?

В этой статье были некоторые термины, которые использованы не совсем точно. На самом деле никаких баз не было создано.

Я тогда был руководителем ГУР. Мы приняли решение не восстановить, а создать возможности нашей технической агентурной разведки.

До 2014 года Украина не вела никакой разведки со своей территории против России. Политически тогда всегда такие вещи блокировались властью.

Вот тогда было принято решение создать вдоль границы с Россией разведывательные центры. Именно не базы, а центры. Они были созданы именно нами. Американская сторона, по сути, их не создавала. Она поддерживала наши способности, оказывала соответствующую помощь и в подготовке наших людей, и в консультациях, и в определенных тренингах, и в технических возможностях. Это правда.

Впрочем то, это не были тайные базы ЦРУ. Это наши разведывательные возможности ГУР, которые до сих пор там существуют. Понятно, что с ходом боевых действий они уже передислоцированы, постоянно меняют свое месторасположение, но ведут активные мероприятия как на территории врага, так и на оккупированных территориях.

Начало партнерства с ЦРУ

В газете упоминается ваша фамилия, что именно вы помогали налаживать связи Украины с ЦРУ. Говорят, что чаще всего ЦРУ нужно несколько лет, чтобы сформировать доверие к иностранному агентству и проводить совместные операции. Однако с украинцами это заняло меньше, чем полгода.

Писали о том, что в 2015 году генерал Валерий Кондратюк пришел на встречу с заместителем начальника ЦРУ и без предупреждения передал кипу сверхсекретных файлов. Вскоре из его кабинета начали регулярно выходить группы сотрудников ЦРУ с полными рюкзаками документов. Это вы так углубляли партнерство?

Так вряд ли углубишь партнерство. Я просто укреплял доверие. Кто-то всегда должен быть первым, как в отношениях между парнем и девушкой. Первый шаг сделала украинская сторона.

Мы показали наши возможности. Это были небольшие на то время возможности. Однако даже то, что было, поразило тогда Соединенные Штаты.

Американские аналитики, которые давали экспертизу этих документов, сказали очень просто: "Мы не видели ничего лучшего относительно военного потенциала России со времен Холодной войны".

Тогда Соединенные Штаты поняли, что относительно России они могут получать не менее важную информацию с территории Украины, чем из самой России.

Уровень доверия трудно установить, потому что были бюрократические преграды, политические ограничения. Впрочем, в разведке всегда идут от людей. Надо найти тех людей, того лидера, стратегическое видение которых будешь готов поддерживать и развивать.

Нам тогда удалось таких людей найти, получить это доверие. И вместе мы создали невозможное. За то короткое время это позволило развить наши возможности.

Для того, чтобы что-то "родилось", 9 месяцев перед тем должны что-то сделать. Вот мы тогда с 2014 по 2016 годы что-то сделали, чтобы в период нападения российской агрессии у нас уже были какие-то возможности не только проводить, но и заблаговременно осуществлять операции и владеть ситуацией.

Операция ГУР в Крыму

Издание отмечает, что Соединенные Штаты Америки не позволяли спецслужбам проводить силовые операции на территории России и в Крыму. Издание упоминает об операции ГУР на полуострове Крым, после которой вас, вроде бы, уволили с должности. Порошенко якобы звонил Байден и требовал не провоцировать россиян. Что это была за операция и действительно ли вас после того уволили?

Такая операция действительно имела место. Мы получили разведывательную информацию, что Россия размещает большое количество вертолетов на территории оккупированного Крыма, на аэродроме Джанкой.

Мы в разведке всегда расцениваем худший сценарий, что это была подготовка к десантной операции на низких высотах, когда наша ПВО будет не способной ни заметить, ни поразить вертолеты. Высадка десанта и захват украинской территории.

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Когда Россия захватила Крым, а асимметричные действия Украины привели к тому, что Крым остался без воды, им нужно было искать новые возможности это восстановить. Они очень большие надежды возлагали на политические вещи, на партию Медведчука. Но когда были закрыты пророссийские телеканалы, тогда Путин решил использовать свои конвенционные силы для достижения цели.

Что касается операции в Крыму, то тогда мы пытались предвидеть и быть готовыми к худшему сценарию. К большому сожалению, мы не получили тогда поддержку Запада, потому что он был ограничен именно политическим решением со стороны Администрации президента Обамы.

У меня действительно было по этому поводу несколько разговоров с представителем посольства, который передал предупреждение или беспокойство Государственного департамента. Но после того, как я ему задал вопрос, действительно ли он считает, что Крым – это российская территория, и еще нескольких встреч, эти вопросы были сняты. Понимание было найдено.

Затем позиция и Государственного департамента, и Белого Дома была такая, что Крым – это территория Украины, хотя временно оккупирована Россией. Больше таких вопросов у нас не возникало.

Относительно моего увольнения, то я после того был назначен заместителем главы Офиса Президента Украины. Считать это увольнением? Возможно, да. Однако в таком случае это выглядит повышением. Увольнение через повышение.

А это именно в этой операции участвовал Кирилл Буданов?

Да, Кирилл Алексеевич Буданов тогда был руководителем этой группы, которая была настолько жертвенной. Там понимали, что в случае задержания будут подвергнуты пыткам и убиты российской стороной. Поэтому группа между собой договорилась о беспрецедентных мерах безопасности.

Они не только были переодеты в российских военнослужащих, но и договорились между собой, что никто живым в плен не попадет.

Даже когда они возвращались вплавь через приток, они плыли более 6 часов с гранатами в руках. Даже если бы этих ребят пытались достать из воды, никто бы живыми их не достал.

Это беспрецедентное мужество и преданность как ГУР, так и украинскому народу. Представьте себе, это 2016 год. Еще задолго до российского полномасштабного вторжения.

Когда еще были пророссийские партии, когда общество было разделено на политические сектора на Запад, Восток, Майдан и тому подобное. Вот тогда уже удалось таким людям, как, например, Кирилл Буданов и его группа, показать насколько они преданы.

Это действительно было шоком для российских спецслужб, которые считали, что они контролируют большинство наших силовых органов, Службу безопасности, разведывательные органы. Это для них было шоком и вызовом.

Они поняли, насколько быстро меняется динамика. Как нам за короткое время удалось сделать украинизацию наших разведывательных спецслужб. Я считаю это одним из главных результатов, которые были в то время.

Пятое управление СБУ и "Отряд 2245"

Также вспоминают и об украинском подразделении "Отряд 2245", который якобы перехватывал российские дроны, передавал их американцам. Одним из офицеров этого подразделения также якобы был глава ГУР Буданов. Что это за подразделение, какой его функционал на самом деле и работает ли оно вообще сейчас?

Это боевое подразделение, которое было создано для боевого обеспечения разведывательных операций. Во время оккупации наших территорий именно это подразделение действовало на Востоке нашего государства и на территории Крыма.

Очень часто нам удавалось перехватывать российские дроны, получать новейшие образцы шифровальной техники и связи, которыми мы с удовольствием имели возможность делиться с нашими партнерами из западных стран.

Благодаря этому мы получали дополнительные возможности и доверие. Наши совместные технические возможности распространяли и создавали новые возможности для радиотехнической разведки в будущем.

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Еще попрошу Вас вспомнить о пятом управлении СБУ. Была информация, якобы это подразделение укомплектовывали молодыми офицерами, которые родились именно после обретения Украиной Независимости. То есть, это были совсем молодые ребята?

Действительно, так и есть. Я хочу вспомнить, что тогда в 2014 году была одна из операций контрразведки, когда нам удалось задокументировать бывшего главу СБУ времен Януковича Якименко, который финансировал военные операции на территории Украины, отправлял целый корабль оружия из оккупированного Крыма в Запорожскую область.

Этот корабль был захвачен с более 3 000 автоматами и большой суммой налички, чтобы там на территории Запорожской области создавали очередные так называемые "народные республики".

Относительно пятого управления, то действительно, когда я стал руководителем Департамента контрразведки СБУ, мы поняли, что главным врагом является Россия и надо увеличить наши возможности. Мы создали не только пятое управление, а вообще управление по России.

Пятое управление создавалось как управление активных мероприятий – для проведения операций на оккупированных территориях. Наших и сил, и средств там было достаточно мало.

Те люди, которые тогда вышли из оккупированных территорий наших управлений, из Луганска и Донецка, они были в большинстве деморализованы. Большое количество их семей остались на оккупированных территориях, и требовать от них эффективного противодействия было трудно. Поэтому туда были направлены не только специальные группы, но и создано такое управление.

Для того же, чтобы избежать проникновения российских спецслужб, мы пошли путем обращения к курсантам Национальной академии СБУ. Я лично был там в академии и спросил у старших курсов, кто уже готов сейчас закончить обучение и начать защищать государство. Таких оказалось достаточно большое количество.

Мы им присвоили звание младших лейтенантов. Сегодня они уже и подполковники, и майоры, и полковники. Представьте себе, какой путь они сделали.

Они стали основой того управления, в подготовке которого нам помогали западные партнеры, ставшего одним из самых боевых подразделений СБУ.