Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 – 6 мая будет находиться в Киеве. В Офисе Президента и Министерстве иностранных дел называют этот визит "сигналом поддержки".

Визит Блинкена важен по нескольким причинам. Об этом в комментарии 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Кстати Россию надо заставить выполнять международные обязательства, – Блинкен

Какие причины называют у Зеленского

Это указывает на наше стратегическое партнерство и хорошие прямые коммуникации руководства двух стран.

Приезд важен, потому что нужно обсудить деэскалацию на Донбассе и напряжение возле границ.

Перед предстоящим саммитом президентов США и России личные встречи госсекретаря США в Киеве помогут лучше понимать ситуацию и потребности Украины. Стоит синхронизировать общие позиции относительно оккупированного Донбасса и Крыма.

С другой стороны, нынешний визит продуман таким образом, чтобы, с американской стороны, на разных уровнях подтвердить безусловную неизменность поддержки Украины Америкой, а с украинской стороны – ускорить процессы интеграции Украины в евроатлантическое содружество,

– отметил Подоляк.

Политик отметил, что стратегические отношения между США и Украиной наполнены реальным содержанием.

О чем будут говорить с Блинкеном

Подоляк рассказал, что с Госсекретарем будут обсуждать сотрудничество в сфере безопасности и обороны, прямые коммуникации на политическом уровне, взаимодействие в международных организациях, экономическое сотрудничество и поддержку реформ в Украине.

Чего ждут в МИД

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из украинских телеканалов напомнил, что визит госсекретаря США в Украину "является первым полноценным двусторонним визитом в европейскую столицу".

Он отметил, что Украина рассчитывает на усиление поддержки, как в политической, так и в оборонной сфере со стороны США.

Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего тех, которые, безусловно, связаны с национальной безопасностью и обороной,

– сказал Енин.

По словам дипломата, на встрече также обсудят взаимодействие по торговле и инвестициям и механизмы технической помощи для украинской экономики.

Обратите внимание! Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами, а также с общественными активистами.