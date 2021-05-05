Сотрудничество в обороне и поддержка экономики: что у Зеленского ожидают от визита Блинкена
Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 – 6 мая будет находиться в Киеве. В Офисе Президента и Министерстве иностранных дел называют этот визит "сигналом поддержки".
Источник:24 канал
Визит Блинкена важен по нескольким причинам. Об этом в комментарии 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Кстати Россию надо заставить выполнять международные обязательства, – Блинкен
Какие причины называют у Зеленского
- Это указывает на наше стратегическое партнерство и хорошие прямые коммуникации руководства двух стран.
- Приезд важен, потому что нужно обсудить деэскалацию на Донбассе и напряжение возле границ.
- Перед предстоящим саммитом президентов США и России личные встречи госсекретаря США в Киеве помогут лучше понимать ситуацию и потребности Украины. Стоит синхронизировать общие позиции относительно оккупированного Донбасса и Крыма.
С другой стороны, нынешний визит продуман таким образом, чтобы, с американской стороны, на разных уровнях подтвердить безусловную неизменность поддержки Украины Америкой, а с украинской стороны – ускорить процессы интеграции Украины в евроатлантическое содружество,
– отметил Подоляк.
Политик отметил, что стратегические отношения между США и Украиной наполнены реальным содержанием.
О чем будут говорить с Блинкеном
Подоляк рассказал, что с Госсекретарем будут обсуждать сотрудничество в сфере безопасности и обороны, прямые коммуникации на политическом уровне, взаимодействие в международных организациях, экономическое сотрудничество и поддержку реформ в Украине.
Чего ждут в МИД
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из украинских телеканалов напомнил, что визит госсекретаря США в Украину "является первым полноценным двусторонним визитом в европейскую столицу".
Он отметил, что Украина рассчитывает на усиление поддержки, как в политической, так и в оборонной сфере со стороны США.
Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего тех, которые, безусловно, связаны с национальной безопасностью и обороной,
– сказал Енин.
По словам дипломата, на встрече также обсудят взаимодействие по торговле и инвестициям и механизмы технической помощи для украинской экономики.
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