Не обошлось без традиционных упоминаний прошлого от любителя "уроков истории" путина. Отношения россии и Северной Кореи глава кремля называет "славными".
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путин хочет "укреплять отношения"
После полномасштабного российского вторжения у россии "друзей" не осталось. До сих пор сторонниками кремля являются такие же диктаторские режимы, как в беларуси и Северной Корее. Поэтому путин заинтересован в сотрудничестве с изгнанниками с международной арены.
В своем письме Ким Чен Ыну путин не забыл вспомнить красноармейцев, "боровшихся за освобождение Кореи" вместе с корейскими коммунистами.
Славные традиции дружбы и сотрудничества, обретенные в безвременье, сегодня служат прочной основой для развития добрососедских отношений между россией и КНДР,
– написал в письме путин.
Глава кремля заявил, что углубление сотрудничества в интересах народов россии и Северной Кореи и якобы будет способствовать безопасности всего Корейского полуострова и региона. То есть путин замахнулся уже и на Южную Корею.
Украина разорвала отношения с КНДР
Квазиреспублики на украинском Донбассе признали 3 страны мира – россия, Сирия и КНДР, в июле Пхеньян решил признать квазиобразование на территории Украины, чем похвастался главарь боевиков в Донецкой области денис пушилин.
В ответ на такой шаг Украина поступила так же, как и накануне с Сирией – разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.
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