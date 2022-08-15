Не обійшлося без традиційних згадок минулого від любителя "уроків історії" путіна. Відносини росії та Північної Кореї очільник кремля називає "славетними".

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путін хоче "зміцнювати відносини"

Після повномасштабного російського вторгнення у росії "друзів" не залишилося. Досі прибічниками кремля є такі ж диктаторські режими, як от в білорусі й Північній Кореї. Тому путін зацікавлений у співпраці з вигнанцями з міжнародної арени.

У своєму листі Кім Чен Ину путін не забув пригадати червоноармійців, які "боролися за визволення Кореї" разом з корейськими комуністами.

Славетні традиції дружби і співробітництва, здобуті в лихоліття, сьогодні служать міцною основою для розвитку добросусідських відносин між росією і КНДР,

– написав у листі путін.

Очільник кремля заявив, що поглиблення співпраці в інтересах народів росії та Північної Кореї й нібито сприятиме безпеці всього Корейського півострова й регіону. Тобто путін замахнувся вже й на Південну Корею.

Україна розірвала відносини з КНДР

Квазіреспубліки на українському Донбасі визнали 3 країни світу – росія, Сирія і КНДР, У липні Пхеньян вирішив визнати квазіутворення на території України, чим похвалився ватажок бойовиків на Донеччині денис пушилін.

У відповідь на такий крок Україна вчинила так само як і напередодні з Сирією – розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю

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