Поэтому накануне двухпартийный комитет Конгресса США призвал Белый дом раскрыть детали по этому вопросу. Поэтому председатель комитета республиканец Джон Муленаар и ведущий демократ Раджа Кришнамурти написали письмо советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану

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Россия может делиться данными об оружии США с Китаем

В письме специальный комитет Палаты представителей по вопросам Китая допустил, что российские технологии на фронте которые выводят из строя определенные системы вооружений США, "вероятно, могут попасть" в Китай. Например, российские средства борьбы с американскими высокоточными боеприпасами.

Ранее СМИ и аналитики неоднократно писали о поддержке Китаем военной промышленности России и "тревожном уровне российской адаптации", который подорвал эффективность нескольких неназванных американских систем вооружений.

Мы должны предвидеть и действительно действовать, исходя из предположения, что Россия передает КНР информацию об уязвимых местах или средствах противодействия американским и союзническим системам вооружений,

– говорится в письме.

Вышеупомянутые американские чиновники попросили Салливана реально оценить способность России противодействовать американскому вооружению, которое сейчас используют и войне в Украине, и то, как Москва поделилась с Китаем "полученными уроками".

Более того, они попросили оценить любые военные усилия Китая, направленные на отражение российских военных инноваций. Аже государства-члены НАТО назвали Китай ключевой силой, которая способствует войне России против Украины.

К слову, КНР не поддерживает санкции против страны-агрессора. В Пекине уверяют, что россияне не получают от них товары военного назначения. Однако, специальный представитель Евросоюза по вопросам санкций заявил, что такая продукция может легко попадать в Россию.