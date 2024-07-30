Такое мнение 24 Каналу высказала исследовательница-африканистка, Фундация Global Ukraine Марта Олейник-Демочко, отметив, что конкретно сейчас Украине от Африки нужна поддержка в политическом плане на международных площадках.

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Чем выгодно сотрудничество Украины и Африки

Исследовательница-африканистка рассказала, что Украине необходим разрыв взаимоотношений Африки и России, и вообще маргинализация страны-террориста. Не забывайте о "больших" планах Владимира Путина относительно Глобального Юга.

В то же время страны Африки в Украине могут интересовать инновационные продукты, в частности, IT-сфера, которая активно развивается в Нигерии и Гане. Наше государство имеет то, что может понравиться африканцам. Могут быть также совместные предприятия, например в Польше.

Также африканские страны может интересовать фармацевтика и военный опыт, но после победы. Как известно, второй вариант интересует Кот-д'Ивуар,

– отметила Марта Олейник-Дьомочко.

Следует также упомянуть о Гане, большое государство в Западной Африке, которая стабильна и постоянно критикует присутствие России в регионе. У Ганы есть свое видение, как должна развиваться антитеррористическая деятельность. В частности, здесь Украина могла бы стать партнером и помочь в усилении безопасности способности.

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Кроме того, Африке может быть интересной транспортная сфера и судоходство, включая речное и озерное. Также агросектор, с которым на континенте серьезные проблемы. Это не только поставки продовольствия, но и удобрения, обучение и обмен опытом.

"В Украине есть что предложить африканскому континенту. Просто, когда в стране идет война, не все может сейчас сработать. Но после нашей победы у нас есть много точек пересечения", – констатировала исследовательница-африканистка.