Таку думку 24 Каналу висловила дослідниця-африканістка, Фундація Global Ukraine Марта Олійник-Дьомочко, зауваживши, що конкретно натепер Україні від Африки потрібна підтримка в політичному плані на міжнародних майданчиках.

Дивіться також Як вибори в Африці впливатимуть на війну в Україні

Чим вигідна співпраця України та Африки

Дослідниця-африканістка розповіла, що Україні необхідне розірвання взаємин Африки та Росії, і взагалі маргіналізація країни-терористки. Не забуваймо про "великі" плани Владіміра Путіна щодо Глобального Півдня.

Водночас країни Африки в Україні можуть цікавити інноваційні продукти, зокрема, IT-сфера, яка активно розвивається в Нігерії та Гані. Наша держава має те, що може сподобатися африканцям. Можуть бути також спільні підприємства, як-от є у Польщі.

Також африканські країни може інтересувати фармацевтика та військовий досвід, але після перемоги. Як відомо, другий варіант цікавить Кот-д'Івуар,

– зазначила Марта Олійник-Дьомочко.

Слід також згадати про Гану, велику державу в Західній Африці, яка стабільна та постійно критикує присутність Росії в регіоні. У Гани є своє бачення, як має розвиватися антитерористична діяльність. Зокрема, тут Україна могла б стати партнером та допомогти у підсиленні безпекової спроможності.

Цікаво Чи варто Україні зараз боротися за Глобальний Південь

Крім того, Африці може бути цікавою транспортна сфера та судноплавство, включаючи річкове та озерне. Також агросектор, з яким на континенті серйозні проблеми. Це не лише постачання продовольства, а й добрива, навчання та обмін досвідом.

"В України є що запропонувати африканському континенту. Просто, коли в країні йде війна, не все може зараз спрацювати. Але після нашої перемоги у нас є багато точок перетину", – констатувала дослідниця-африканістка.