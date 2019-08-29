Сотрудничество Украины с МВФ: премьер-министр Гончарук анонсировал новые переговоры

Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пленарного заседания новой Верховной Рады заявил, что главной задачей нового правительства является экономический рост. Ведь именно это может решить все проблемы, которые существуют в стране.

По его мнению, роста экономики на 2-3% в год недостаточно, и эти показатели должны быть в пределах 5-7%.

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Гончарук очертил, что экономический рост приведет к увеличению количества рабочих мест. Он заявил, что в Украине нет дешевых ресурсов.

Я уже говорил о том, что в Украине ипотека может быть в гривнах под 12-13%. Более того, это можно сделать в следующем году. Уже в этом году может снизиться процентная ставка по кредитам. Дешевое кредитование – это одна из наших тактических целей,

– сказал Гончарук.

В то же время он подчеркнул, что нельзя вмешиваться в деятельность Нацбанка. Однако правительство должно постоянно общаться с Национальным банком. Более того, планируется, что имидж Украины на международной арене должен измениться.

Основой для изменений в Украине должно быть сотрудничество с нашими международными партнерами. В частности с МВФ. И уже через несколько недель в Украине будет миссия МВФ, с которыми мы будем вести переговоры о новой четырехлетней программе сотрудничества.

Для чего Украине новый кредит от МВФ?

После парламентских выборов Украина сможет заключить с МВФ программу на сумму от 6 до 8 миллиардов долларов, если проводить обещанные реформы. Деньги МВФ помогут Украине осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годах. На эти годы приходится 40% выплат по внешнему долгу государства: 2020 год – 16,8 миллиарда долларов, 2021 год – 18,5 миллиарда долларов.

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