18:23
29 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Сотрудничество Украины с МВФ: премьер-министр Гончарук анонсировал новые переговоры

      65 Читати новину українською
      Кандидат на должность премьер-министра Украины Гончарук
      Кандидат на должность премьер-министра Украины Гончарук / strana.ua

      Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пленарного заседания новой Верховной Рады заявил, что главной задачей нового правительства является экономический рост. Ведь именно это может решить все проблемы, которые существуют в стране.

      По его мнению, роста экономики на 2-3% в год недостаточно, и эти показатели должны быть в пределах 5-7%.

      Читайте также: Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

      Гончарук очертил, что экономический рост приведет к увеличению количества рабочих мест. Он заявил, что в Украине нет дешевых ресурсов.

      Я уже говорил о том, что в Украине ипотека может быть в гривнах под 12-13%. Более того, это можно сделать в следующем году. Уже в этом году может снизиться процентная ставка по кредитам. Дешевое кредитование – это одна из наших тактических целей,
      – сказал Гончарук.

      В то же время он подчеркнул, что нельзя вмешиваться в деятельность Нацбанка. Однако правительство должно постоянно общаться с Национальным банком. Более того, планируется, что имидж Украины на международной арене должен измениться.

      Основой для изменений в Украине должно быть сотрудничество с нашими международными партнерами. В частности с МВФ. И уже через несколько недель в Украине будет миссия МВФ, с которыми мы будем вести переговоры о новой четырехлетней программе сотрудничества.

      Для чего Украине новый кредит от МВФ?
      После парламентских выборов Украина сможет заключить с МВФ программу на сумму от 6 до 8 миллиардов долларов, если проводить обещанные реформы. Деньги МВФ помогут Украине осуществить необходимые выплаты по внешнему долгу в 2020 и 2021 годах. На эти годы приходится 40% выплат по внешнему долгу государства: 2020 год – 16,8 миллиарда долларов, 2021 год – 18,5 миллиарда долларов.

      Важно! Первые скандалы в Раде: депутату от "Оппоплатформы" отключили микрофон за русский язык

      Смотрите видео: Новым премьер-министром стал Алексей Гончарук​

       

      blog_ava
      Когда нужно делать прививки ребенку: календарь
      сегодня
      33055
      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Алексей Гончарук МВФ Деньги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      сегодня , 17:47 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      10331
      Россия потеряла Украину безвозвратно
      сегодня , 17:15 Россия потеряла Украину безвозвратно
      Блог Медіа 1965
      Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      28 августа , 19:00 Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      215
      Первая речь Дмитрия Разумкова в должности спикера Рады: основные тезисы
      сегодня , 16:51 Первая речь Дмитрия Разумкова в должности спикера Рады: основные тезисы
      466
      Руслан Стефанчук – вице-спикер Верховной Рады: что о нем известно
      сегодня , 16:21 Руслан Стефанчук – вице-спикер Верховной Рады: что о нем известно
      Наталя Боднар 32560
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук