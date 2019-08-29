Співпраця України з МВФ: прем'єр-міністр Гончарук анонсував нові перемовини

Новообраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час пленарного засідання нової Верховної Ради заявив, що головним завданням нового уряду є економічне зростання. Адже саме це може розв'язати всі проблеми, як існують в країні.

На його думку, зростання економіки на 2-3% на рік є недостатнім, і ці показники мають бути у межах 5-7%.

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Гончарук окреслив, що економічне зростання призведе до збільшення кількості робочих місць. Він заявив, що в Україні немає дешевих ресурсів.

Я вже казав про те, що в Україні іпотека може бути в гривнях під 12-13%. Ба більше, це можна зробити наступного року. Вже цього року може знизитися відсоткова ставка за кредитами. Дешеве кредитування – це одна з наших тактичних цілей,

– сказав Гончарук.

Водночас він підкреслив, що не можна втручатися у діяльність Нацбанку. Однак уряд має постійно спілкуватися з Національним банком. Ба більше, планується, що імідж України на міжнародній арені має змінитися.

Основою для змін в Україні має бути співпраця з нашими міжнародними партнерами. зокрема з МВФ. І вже за декілька тижнів в Україні буде місія МВФ, з якими ми будемо вести перемовини про нову чотирирічну програму співпраці.

Для чого Україні новий кредит від МВФ?Після парламентських виборів Україна зможе укласти з МВФ програму на суму від 6 до 8 мільярдів доларів, якщо проводитиме обіцяні реформи. Гроші МВФ допоможуть Україні здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом у 2020 і 2021 роках. На ці роки припадає 40% виплат із зовнішнього боргу держави: 2020 рік – 16,8 мільярда доларів, 2021 рік – 18,5 мільярда доларів.

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