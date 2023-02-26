Девушка в сине-желтом наряде пришла протестовать против действий России в Украине под консульством страны-агрессорки. Сотрудник дипломатического учреждения решил выйти "поздороваться" с землячкой.

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Полиция не задержала мужчину

Сотрудник российского консульства вышел на улицу и начал конфликтовать с пришедшей протестовать девушкой. Затем он попытался забрать телефон у ее подруги, ведь снимала все на видео. После этого мужчина бросился за девушкой, догнал и ударил ее.

Россиянина сразу остановила полиция. Девушек забрали в отделение полиции, где они провели несколько часов, давая показания. Затем пострадавшая решила написать на нападающего заявление.

Еще не то, что мужчину не задержали, влияет дипломатическая неприкосновенность.

Однако теперь консульство России в Рио-де-Жанейро угрожает россиянке за написанное ею заявление. Девушке говорят, что заведут на нее уголовное дело. Только вот за что – непонятно.

Сотрудник российского консульства напал на россиянку: смотрите видео

Бразилия выступает за переговоры Украины и России

Германия обратилась в Бразилию за боеприпасами для зенитных САУ Gepard для Украины. Однако президент Лула да Сильва отказал Берлину. Бразильский лидер также уклонился от прямого осуждения агрессии России против Украины. Он отметил лишь, что Москва "совершила классическую ошибку", напав на территорию другой страны, тем самым совершив "неправильно". По словам бразильского лидера, настоящие причины "конфликта кажутся ему не столь очевидными".

Ранее Лула да Сильва отклонил просьбу немецкого правительства о поставках боеприпасов для танков Leopard 1. Берлин хотел передать их Украине.

В то же время, президент Бразилии предложил посредничество между Киевом и Москвой с привлечением к инициативе лидера Китая Си Цзиньпина. По его словам, нужно создать группу стран, которые достаточно сильны и важны, чтобы сесть за стол переговоров с обеими сторонами войны.