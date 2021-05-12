Работника Службы безопасности Украины Васьковского еще в 2019 году осудили за госизмену. Оказалось, что он совершил это преступление, чтобы получить квартиру в Москве и российское гражданство

Васьковский проходил военную службу в СБУ на должности старшего оперуполномоченного на особо важных объектах управления контрразведки. Он имел доступ к государственной тайне.

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Мужчина "сливал" информацию России

Сотрудник действовал в интересах России. Он передавал информацию по телефону, компьютеру, электронной почте. Мужчина собирал данные, которые являются государственной тайной и содержат служебную информацию.

Собранная и передаваемая информация касалась:

активных контрразведывательных мероприятий СБУ;

любых направлений работы СБУ в отношении России;

Приднестровья;

АТО;

перевода по службе в 5 управление ДКР СБУ;

заражения служебных компьютеров сотрудников СБУ вредным программным обеспечением для негласного сбора информации.

Объем передаваемой информации

С период сотрудничества Васьковского с представителем иностранной организации мужчина передал более 1000 файлов. Среди них более 500 касались иностранных дипломатов и их связей:

2015 – около 50;

2016 – около 50;

2017 – около 700;

2018 – около 300.

Какое наказание получил мужчина

Васьковский совершил государственную измену по мотивам ненависти к Украине. Согласно приговору Броварского горрайонного суда Киевской области, его признали виновным и назначили наказание – 1 год и 7 дней тюрьмы без конфискации имущества.

Такое мягкое наказание получилось из-за обмена пленными в 2019 году. Васьковского передали Москве.