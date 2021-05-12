Сотрудник СБУ предал Украину за квартиру в Москве и паспорт России
Работника Службы безопасности Украины Васьковского еще в 2019 году осудили за госизмену. Оказалось, что он совершил это преступление, чтобы получить квартиру в Москве и российское гражданство
Источник:"Цензор Нет"
Васьковский проходил военную службу в СБУ на должности старшего оперуполномоченного на особо важных объектах управления контрразведки. Он имел доступ к государственной тайне.
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Мужчина "сливал" информацию России
Сотрудник действовал в интересах России. Он передавал информацию по телефону, компьютеру, электронной почте. Мужчина собирал данные, которые являются государственной тайной и содержат служебную информацию.
Собранная и передаваемая информация касалась:
- активных контрразведывательных мероприятий СБУ;
- любых направлений работы СБУ в отношении России;
- Приднестровья;
- АТО;
- перевода по службе в 5 управление ДКР СБУ;
- заражения служебных компьютеров сотрудников СБУ вредным программным обеспечением для негласного сбора информации.
Объем передаваемой информации
С период сотрудничества Васьковского с представителем иностранной организации мужчина передал более 1000 файлов. Среди них более 500 касались иностранных дипломатов и их связей:
- 2015 – около 50;
- 2016 – около 50;
- 2017 – около 700;
- 2018 – около 300.
Какое наказание получил мужчина
Васьковский совершил государственную измену по мотивам ненависти к Украине. Согласно приговору Броварского горрайонного суда Киевской области, его признали виновным и назначили наказание – 1 год и 7 дней тюрьмы без конфискации имущества.
Такое мягкое наказание получилось из-за обмена пленными в 2019 году. Васьковского передали Москве.
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