Працівника Служби безпеки України Васьковського ще у 2019 році засудили за держзраду. Виявилось, що він вчинив цей злочин, щоб отримати квартиру в Москві та російське громадянствою

Васьковський проходив військову службу в СБУ на посаді старшого оперуповноваженого на особливо важливих об’єктах управління контррозвідки. Він мав доступ до державної таємниці.Джерело: https://censor.net/ua/v3264858

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Чоловік "зливав" інформацію Росії

Співробітник діяв в інтересах Росії. Він передавав інформацію через телефон, комп’ютер, електронну пошту. Чоловік збирав дані, що становлять держану таємницю та містять службову інформацію.

Зібрана та передана інформація стосувалась:

активних контррозвідувальних заходів СБУ;

будь-яких напрямків роботи СБУ щодо Росії;

Придністров'я;

АТО;

переведення по службі до 5 управління ДКР СБУ;

зараження службових комп'ютерів співробітників СБУ шкідливим програмним забезпеченням для негласного збору інформації.

Обсяг переданої інформації

З період співробітництва Васьковського з представником іноземної організації чоловік передав понад 1 тисячу файлів. Серед них більше, ніж 500 стосувались іноземних дипломатів та їх зв’язків:

2015 рік – близько 50;

2016 – близько 50;

2017 – близько 700;

2018 – близько 300.

Яке покарання отримав чоловік

Васьковський вчинив державну зраду з мотивів ненависті до України. Відповідно до вироку Броварського міськрайонного суду Київської області, його визнали винним та призначили покарання – 1 рік та 7 днів в'язниці без конфіскації майна.

Таке м’яке покарання вийшло через обмін полоненими у 2019 році. Васьковського передали Москві.Джерело: https://censor.net/ua/v3264858

Джерело: https://censor.net/ua/v3264858