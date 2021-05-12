Співробітник СБУ зрадив Україну за квартиру в Москві та паспорт Росії
Працівника Служби безпеки України Васьковського ще у 2019 році засудили за держзраду. Виявилось, що він вчинив цей злочин, щоб отримати квартиру в Москві та російське громадянствою
Джерело:"Цензор Нет"
Васьковський проходив військову службу в СБУ на посаді старшого оперуповноваженого на особливо важливих об’єктах управління контррозвідки. Він мав доступ до державної таємниці.
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Чоловік "зливав" інформацію Росії
Співробітник діяв в інтересах Росії. Він передавав інформацію через телефон, комп’ютер, електронну пошту. Чоловік збирав дані, що становлять держану таємницю та містять службову інформацію.
Зібрана та передана інформація стосувалась:
- активних контррозвідувальних заходів СБУ;
- будь-яких напрямків роботи СБУ щодо Росії;
- Придністров'я;
- АТО;
- переведення по службі до 5 управління ДКР СБУ;
- зараження службових комп'ютерів співробітників СБУ шкідливим програмним забезпеченням для негласного збору інформації.
Обсяг переданої інформації
З період співробітництва Васьковського з представником іноземної організації чоловік передав понад 1 тисячу файлів. Серед них більше, ніж 500 стосувались іноземних дипломатів та їх зв’язків:
- 2015 рік – близько 50;
- 2016 – близько 50;
- 2017 – близько 700;
- 2018 – близько 300.
Яке покарання отримав чоловік
Васьковський вчинив державну зраду з мотивів ненависті до України. Відповідно до вироку Броварського міськрайонного суду Київської області, його визнали винним та призначили покарання – 1 рік та 7 днів в'язниці без конфіскації майна.
Таке м’яке покарання вийшло через обмін полоненими у 2019 році. Васьковського передали Москві.
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