Сотрудник прокуратуры сбил женщину на пешеходном переходе в Луцке, – СМИ

2 февраля в Луцке на проспекте Свободы автомобиль Peugeot Partner сбил женщину. За рулем авто, предположительно, находился сотрудник прокуратуры.

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадала местная жительница 1969 года рождения, что переходила дорогу, передает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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В итоге она получила закрытую черепно-мозговую травму и получила несколько переломов рук и ног, поэтому ее госпитализировали.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. По результатам экспертизы, подтверждено, что в крови водителя не было ни наркотических средств, ни алкоголя.

Ресурс убеждает, что ДТП совершил работник прокуратуры. Журналисты 24 канала пытаются связаться с представителями полиции Луцка, чтобы те или опровергли, или подтвердили эту информацию.