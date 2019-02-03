Співробітник прокуратури збив жінку на пішохідному переході у Луцьку, – ЗМІ

2 лютого у Луцьку на проспекті Волі автомобіль Peugeot Partner збив жінку. За кермом авто, імовірно, перебував співробітник прокуратури.

Інцидент трапився на нерегульованому пішохідному переході. Постраждала місцева жителька 1969 року народження, що переходила дорогу, передає УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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У підсумку вона зазнала закритої черепно-мозкової травми та отримала кілька переломів рук і ніг, відтак її госпіталізували.

Обставини події з’ясовують правоохоронці. За результатами експертизи, підтверджено, що у крові водія не було ані наркотичних засобів, ані алкоголю.

Ресурс переконує, що ДТП скоїв працівник прокуратури. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з представниками поліції Луцька, аби ті або спростували, або підтвердили цю інформацію.