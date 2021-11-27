Сотрудники музея Голодомора получают угрозы, – Стасюк

На работников Института исследования Голодомора и сотрудников музея давят. Им неоднократно угрожали из-за тематики их работ.

Исследователи в своей работе постоянно наталкиваются на препятствия. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала директор Музея Голодомора-геноцида Олеся Стасюк.

Кстати Количество жертв Голодомора в последние годы умаляли, – Стасюк

Есть угрозы и давление

Речь идет о блокировке выдачи документов из архивов, касающихся тематики Голодомора.

Происходят угрозы работникам Института исследования Голодомора и сотрудникам музея,

– рассказала Стасюк.

Она отметила, что неоднократно взламывали сайты музея. По словам директора, уровень давления зависит от информации и документов, которые находят.

Важно. 24 канал создал проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте вышли около 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы рассказали истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, говорили их родные. Все статьи проекта – читайте по ссылке.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

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