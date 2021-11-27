Сотрудники музея Голодомора получают угрозы, – Стасюк
Источник:24 канал
На работников Института исследования Голодомора и сотрудников музея давят. Им неоднократно угрожали из-за тематики их работ.
Исследователи в своей работе постоянно наталкиваются на препятствия. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала директор Музея Голодомора-геноцида Олеся Стасюк.
Кстати Количество жертв Голодомора в последние годы умаляли, – Стасюк
Есть угрозы и давление
Речь идет о блокировке выдачи документов из архивов, касающихся тематики Голодомора.
Происходят угрозы работникам Института исследования Голодомора и сотрудникам музея,
– рассказала Стасюк.
Она отметила, что неоднократно взламывали сайты музея. По словам директора, уровень давления зависит от информации и документов, которые находят.
Важно. 24 канал создал проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте вышли около 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы рассказали истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, говорили их родные. Все статьи проекта – читайте по ссылке.
Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.
Что надо знать о Голодоморе
- В Украине было 3 Голодомора: в 1921 – 1923, 1932 – 1933 и 1946 – 1947 годах.
- Самым масштабным был Голодомор 1932 – 1932 годов. Весной 1933-го от голода ежеминутно умирали 17 человек, ежечасно – тысяча, ежедневно – почти 25 тысяч. Число жертв оценивают в 10,5 миллиона.
- Голод создавали искусственно. Известно, что механизмом были непосильные "хлебозаготовки", занесение районов, населенных пунктов, колхозов, сельских советов на "черные доски", изоляция территории Украины специальными вооруженными отрядами, военными частями и милицией, ограничение свободного передвижения крестьян. У коммунистического режима была цель уничтожение украинцев.
- Геноцид сталинской власти против украинцев охватил весь Центр, Юг, Север и Восток современной Украины. Он также бушевал на Кубани, где проживало украинское население.