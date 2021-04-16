В 2020 году работники Министерства внутренних дел получили более 3,4 миллиардов гривен материальной помощи. Эти деньги должны были пойти на оздоровление, или на решение социально-бытовых вопросов.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо" со ссылкой на департамент финансово-учетной политики МВД.

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Достоверно неизвестно, сколько сотрудников МВД получили материальную помощь в прошлом году. Однако в МВД отчитались, что в их структуру в целом входит 360 учреждений из почти 351 тысячи работников.

Как пояснили в МВД, критериев и принципов предоставления такой социально-бытовой помощи закон не предусматривает. Сотруднику МВД достаточно подать рапорт, который должен утвердить его руководитель.

Скандал с главой Нацполиции Игорем Клименко

"Следствие.Инфо" ранее выявило, что председатель Национальной полиции Игорь Клименко и 3 его заместителей в 2020 году получили материальной помощи на 425 тысяч гривен.

Материальная помощь от Авакова

Глава Нацполиции Игорь Клименко в своей декларации 2020 года указал 122 тысячи гривен материальной помощи "для решения социально-бытовых вопросов".

в своей декларации 2020 года указал 122 тысячи гривен материальной помощи "для решения социально-бытовых вопросов". Его первый заместитель Евгений Коваль получил 111 тысяч гривен, их он также задекларировал.

получил 111 тысяч гривен, их он также задекларировал. Еще одному заместителю Василию Тетерю, который занял эту должность год назад, выписали 96 тысяч гривен.

Последний Алексей Руденко – задекларировал около 100 тысяч. Правда, не указал, что помощь касалась решения бытовых вопросов, или чего-то другого.

В то же время руководители Нацполиции, которые обладают квартирами, машинами и миллионными сбережениями, покупали новые джипы и солнечные электростанции. А разрешение на получение помощи оказывал лично министр Арсен Аваков.