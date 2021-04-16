Сотрудники МВД в 2020 году получили более 3 миллиардов гривен помощи
В 2020 году работники Министерства внутренних дел получили более 3,4 миллиардов гривен материальной помощи. Эти деньги должны были пойти на оздоровление, или на решение социально-бытовых вопросов.
Источник:"Следствие.Инфо"
Об этом сообщает "Следствие.Инфо" со ссылкой на департамент финансово-учетной политики МВД.
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Достоверно неизвестно, сколько сотрудников МВД получили материальную помощь в прошлом году. Однако в МВД отчитались, что в их структуру в целом входит 360 учреждений из почти 351 тысячи работников.
Как пояснили в МВД, критериев и принципов предоставления такой социально-бытовой помощи закон не предусматривает. Сотруднику МВД достаточно подать рапорт, который должен утвердить его руководитель.
Скандал с главой Нацполиции Игорем Клименко
"Следствие.Инфо" ранее выявило, что председатель Национальной полиции Игорь Клименко и 3 его заместителей в 2020 году получили материальной помощи на 425 тысяч гривен.
Материальная помощь от Авакова
- Глава Нацполиции Игорь Клименко в своей декларации 2020 года указал 122 тысячи гривен материальной помощи "для решения социально-бытовых вопросов".
- Его первый заместитель Евгений Коваль получил 111 тысяч гривен, их он также задекларировал.
- Еще одному заместителю Василию Тетерю, который занял эту должность год назад, выписали 96 тысяч гривен.
- Последний Алексей Руденко – задекларировал около 100 тысяч. Правда, не указал, что помощь касалась решения бытовых вопросов, или чего-то другого.
В то же время руководители Нацполиции, которые обладают квартирами, машинами и миллионными сбережениями, покупали новые джипы и солнечные электростанции. А разрешение на получение помощи оказывал лично министр Арсен Аваков.
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