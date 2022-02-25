Об этом заявил в пятницу, 25 февраля, заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс во время брифинга в штаб-квартире ООН.

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"Мы остаемся в Украине", – сказал Мартин Гриффитс.

У нас нет планов по отправке сотрудников из Украины в другие страны,

– отметил он.

Однако он добавил, что ООН решила переместить часть сотрудников, выполняющих второстепенные функции, из одних частей Украины в другие.

Последние новости из Киева

Вечером 25 февраля около 20:58 киевлянам известили об угрозе с воздуха. Войска России выпустили ракеты по Киеву.

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что следующая ночь будет тяжелой для Киева. Враг пытается прорваться в город.