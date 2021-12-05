Уникальные карьерные возможности для украинцев

Revolut сейчас масштабируется из международной в глобальную компанию. Об этом Яценко рассказал в интервью 24 каналу.

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Наше текущее предложение как работодателя касается не потребителя, а 100 опытных инженеров-программистов, которые хотят разработать новое глобальное суперприложение,

– сказал Яценко.

Он подчеркнул, что люди, которые будут работать в Revolut, будут иметь уникальный опыт. Некоторые сотрудники в будущем будут создавать технологические компании и предоставлять еще больше рабочих мест.

"Мы создаем рабочие места в Украине, поэтому ноу-хау останется в Украине. Экономика и все от этого выиграют", – отметил совладелец компании.

Обратите внимание! В июле 2021 года благодаря привлечению инвестиций в 800 миллионов долларов Revolut оценили в 33 миллиарда долларов. Это сделало необанк крупнейшей частной технологической компанией в истории Великобритании. В сентябре компания зарегистрировала официальное юридическое лицо в Украине.

Что известно о Revolut Это мобильное банковское приложение, которое позволяет открыть счет в любой стране со своего смартфона и легко получить все основные услуги: выгодную конвертацию, удобные платежи, дешевые страховки и кредиты. Компания вышла и на рынок криптовалюты, что создает охват всех важнейших финансовых операций в мире.



Ее соучредителями являются украинец Влад Яценко и россиянин Николай Сторонский. Штаб-квартира Revolut расположена в Лондоне.

Источник: Это мобильное банковское приложение, которое позволяет открыть счет в любой стране со своего смартфона и легко получить все основные услуги: выгодную конвертацию, удобные платежи, дешевые страховки и кредиты. Компания вышла и на рынок криптовалюты, что создает охват всех важнейших финансовых операций в мире.Ее соучредителями являются украинец Влад Яценко и россиянин Николай Сторонский. Штаб-квартира Revolut расположена в Лондоне.Источник: 24 канал

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