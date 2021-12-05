Унікальні кар'єрні можливості для українців
Revolut зараз масштабується з міжнародної в глобальну компанію. Про це Яценко розповів у інтерв'ю 24 каналу.
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Наша поточна пропозиція як роботодавця стосується не споживача, а 100 досвідчених інженерів-програмістів, які хочуть розробити новий глобальний супердодаток,
– сказав Яценко.
Він наголосив, що люди, які працюватимуть у Revolut, матимуть унікальний досвід. Деякі співробітники в майбутньому будуть створювати власні технологічні компанії й надавати ще більше робочих місць.
"Ми створюємо робочі місця в Україні, тож ноу-хау залишиться в Україні. Економіка і всі від цього виграють", – зауважив співвласник компанії.
Що відомо про RevolutЦе мобільний банківський додаток, який дозволяє відкрити рахунок у будь-якій країні зі свого смартфона та легко отримати всі основні послуги: вигідну конвертацію, зручні платежі, дешеві страховки та кредити. Компанія вийшла і на ринок криптовалюти, що створює охоплення всіх найважливіших фінансових операцій у світі.
Її співзасновниками є українець Влад Яценко та росіянин Микола Сторонський. Штаб-квартира Revolut розташована у Лондоні.
Джерело: 24 канал
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