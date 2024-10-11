"Результаты сотрудничества мы все видим": представители СБУ встретились с главами МСЭК

В Минздраве провели встречу с председателями медико-социальных экспертных комиссий при участии СБУ. Основной темой встречи стала реформа МСЭК.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Во время встречи особое внимание также уделили цифровизации МСЭК при прохождении экспертизы.

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Представители СБУ встретились с председателями МСЭК

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По словам правоохранителей, только с начала года было разоблачено 77 человек, причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Кроме того, выявлено 7 преступных группировок из числа представителей комиссий.

Совместно с правоохранительными органами уже обработано почти 19 тысяч медико-экспертных дел. Результаты этого сотрудничества мы все видим в последнее время в СМИ в виде сообщений о задержании и вручении подозрений,

– сообщили в Минздраве.

Отмечается, что встреча стала также продолжением дискуссии по реформирования МСЭК. Ранее уже был представлен законопроект, предусматривающий системные изменения в медицинской части экспертизы и вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины.

Особое внимание уделено цифровизации МСЭК при прохождении экспертизы. По словам Минздрава, обязательность использования Электронной системы здравоохранения для принятия решений – один из антикоррупционных предохранителей. Именно эта система позволит отслеживать этапы принятия решений и предотвращать возможности злоупотреблений.