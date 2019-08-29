Соучредитель Monobank Дубилет станет министром Кабмина

Соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет покидает компанию и станет министром Кабинета Министров Украины.

"Дмитрий Дубилет будет министром Кабинета Министров и, к большому сожалению, покидает проект Monobank. Если Рада поддержит его кандидату, понятно", – написал соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-блог.

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В июле 2019 года Дубилет был назначен советником временного исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

Что известно про Дмитрия Дубилета?

Он – один из бывших топ-менеджеров "Приватбанка". Вместе с Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским Дубилет в январе 2017 года заявил о намерении создать IT-компанию "Финтех бэнд", который реализует проект Monobank. До октября Monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты. На сегодня у Monobank – около миллиона клиентов.