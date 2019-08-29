Співзасновник Monobank Дубілет стане міністром Кабміну

Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет залишає компанію і стане міністром Кабінету Міністрів України.

"Дмитро Дубілет буде міністром Кабінету Міністрів і, на превеликий жаль, залишає проект Monobank. Якщо Рада підтримає його кандидату, зрозуміло", – написав співзасновник Monobank Олег Гороховський в своєму Telegram-блозі.

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У липні 2019 року Дубілет був призначений радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова.

Що відомо про Дмитра Дубілета?

Він – один з колишніх топ-менеджерів "Приватбанку". Разом з Олегом Гороховським і Михайлом Рогальським Дубілет у січні 2017 року заявив про намір створити IT-компанію "Фінтех бенд", що реалізує проект Monobank. До жовтня Monobank випустив першу тисячу кредитних карток, в лютому 2018 року почав залучати гривневі депозити. На сьогодні у Monobank – близько мільйона клієнтів.