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      Співзасновник Monobank Дубілет стане міністром Кабміну

      475 Читать новость на русском
      Дмитро Дубілет
      Дмитро Дубілет / file.liga.net

      Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет залишає компанію і стане міністром Кабінету Міністрів України.

      "Дмитро Дубілет буде міністром Кабінету Міністрів і, на превеликий жаль, залишає проект Monobank. Якщо Рада підтримає його кандидату, зрозуміло", – написав співзасновник Monobank Олег Гороховський в своєму Telegram-блозі.

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      У липні 2019 року Дубілет був призначений радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова.

      Що відомо про Дмитра Дубілета?

      Він – один з колишніх топ-менеджерів "Приватбанку". Разом з Олегом Гороховським і Михайлом Рогальським Дубілет у січні 2017 року заявив про намір створити IT-компанію "Фінтех бенд", що реалізує проект Monobank. До жовтня Monobank випустив першу тисячу кредитних карток, в лютому 2018 року почав залучати гривневі депозити. На сьогодні у Monobank – близько мільйона клієнтів.

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      Теги: Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Банки
      Джерело: 24 канал
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