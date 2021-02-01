Совет Безопасности Организации Объединенных Наций намерен провести заседание по минским договоренностям. Встреча в формате видеосвязи запланирована на 11 февраля.

Источник: Программа заседаний Совбеза ООН

О заседании по минским договоренностям свидетельствует обнародованная программа Совета безопасности на февраль 2021 года.

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Детали встречи Совбеза ООН

В связи с 6-летием подписания комплекса мероприятий по выполнению минских соглашений Совбез ООН соберется на встречу.

Согласно распространенному документу, она пройдет 11 февраля в открытом формате путем видеосвязи.

Российские СМИ сообщают, что инициатором проведения заседания по минским договоренностям является Россия.

Справка. В феврале в Совбезе ООН председательствует Великобритания.

Что известно о минских договоренностях