Совбез ООН соберется, чтобы обсудить выполнение минских договоренностей
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций намерен провести заседание по минским договоренностям. Встреча в формате видеосвязи запланирована на 11 февраля.
Источник: Программа заседаний Совбеза ООН
О заседании по минским договоренностям свидетельствует обнародованная программа Совета безопасности на февраль 2021 года.
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Детали встречи Совбеза ООН
В связи с 6-летием подписания комплекса мероприятий по выполнению минских соглашений Совбез ООН соберется на встречу.
Согласно распространенному документу, она пройдет 11 февраля в открытом формате путем видеосвязи.
Российские СМИ сообщают, что инициатором проведения заседания по минским договоренностям является Россия.
Что известно о минских договоренностях
- Это обобщающий термин для обозначения 3 совместных документов сторон участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате: минского протокола, меморандума о выполнении положений протокола, комплекса мероприятий по выполнению минского протокола.
- Соглашения являются прежде всего политическими, а не юридически обязательными документами.
- В частности, они предусматривают немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Подробнее читайте здесь.
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