Радбез ООН збереться, щоб обговорити виконання мінських домовленостей
Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй має намір провести засідання щодо мінських домовленостей. Зустріч у форматі відеозв'язку запланована на 11 лютого.
Джерело: Програма засідань Радбезу ООН
Про засідання щодо мінських домовленостей свідчить оприлюднена програма Ради безпеки на лютий 2021 року.
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Деталі зустрічі Радбезу ООН
У зв'язку з 6-ю річницею підписання комплексу заходів щодо виконання мінських угод Радбез ООН збереться на зустріч.
Згідно з поширеним документом, вона пройде 11 лютого у відкритому форматі шляхом відеозв'язку.
Російські ЗМІ повідомляють, що ініціатором проведення засідання щодо мінських домовленостей є Росія.
Що відомо про мінські домовленості
- Це узагальнювальний термін на позначення 3 спільних документів сторін-учасників врегулювання ситуації на Донбасі в нормандському форматі: мінського протоколу, меморандуму про виконання положень протоколу, комплексу заходів щодо виконання мінського протоколу.
- Угоди є передусім політичними, а не юридично обов'язковими документами.
- Зокрема, вони передбачають негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Детальніше читайте тут.
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