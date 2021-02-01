Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй має намір провести засідання щодо мінських домовленостей. Зустріч у форматі відеозв'язку запланована на 11 лютого.

Джерело: Програма засідань Радбезу ООН

Про засідання щодо мінських домовленостей свідчить оприлюднена програма Ради безпеки на лютий 2021 року.

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Деталі зустрічі Радбезу ООН

У зв'язку з 6-ю річницею підписання комплексу заходів щодо виконання мінських угод Радбез ООН збереться на зустріч.

Згідно з поширеним документом, вона пройде 11 лютого у відкритому форматі шляхом відеозв'язку.

Російські ЗМІ повідомляють, що ініціатором проведення засідання щодо мінських домовленостей є Росія.

Довідка. У лютому в Радбезі ООН головує Велика Британія.

Що відомо про мінські домовленості