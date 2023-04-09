Кремль пытается показать нормализованную ситуацию на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили британские разведчики.

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Так, основной доклад представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Там говорилось о восстановлении, правоохранительной деятельности и общественном порядке на незаконно оккупированных территориях Украины.

Выбор Колокольцева основным докладчиком, вероятно, является попыткой Кремля показать ситуацию на этих территориях как нормализованную,

– отметили в британской разведке.

Однако на самом деле большая часть территории остается зоной активных боевых действий, подвергается нападениям партизан и с чрезвычайно ограниченным доступом к основным услугам для многих граждан.

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