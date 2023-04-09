Кремль намагається показати нормалізовану ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили британські розвідники.

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Так, основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев. Там мовилось про відновлення, правоохоронну діяльність та громадський порядок на незаконно окупованих територіях України.

Вибір Колокольцева основним доповідачем, ймовірно, є спробою Кремля показати ситуацію на цих територіях як нормалізовану,

– зазначили у британській розвідці.

Однак насправді ж більша частина території залишається зоною активних бойових дій, піддається нападам партизанів і з надзвичайно обмеженим доступом до основних послуг для багатьох громадян.

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