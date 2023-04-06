Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, зустріч точно виявилася невдалою. Навіть по фотографіях із зустрічі можна побачити, що присутні слабо вірили в те, що розповідав Путін.

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Навіщо Путін збирав гауляйтерів в Москві

Як наголосив Тизенгаузен, є низка моментів з цієї зустрічі, на які обов'язково потрібно звернути увагу. Диктатор точно хотів продемонструвати, що він не збирається "кидати" тимчасово окуповані території. Попри це, він так і не називав все це "територією Росії", хоч минулого року помпезно розповідав про "нові землі".

Є кілька моментів, чому він їх збирав. Насамперед він намагався продемонструвати, що не збирається кидати ці території. При тому він називає ці території абревіатурами, а не новими "російськими суб'єктами". Не привчає себе до цього,

– зазначив Тизенгаузен.

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Очевидно, що російський диктатор намагався ще й запевнити, що уся ситуація перебуває під його контролем. Хоч регулярні ліквідації різних колаборантів на окупованих територіях України та в Росії демонструють, що все йде не за планом. Путін навіть заїкнувся, що потрібно краще боротися з партизанами.

Намагався показати, що все під контролем. Але, судячи з облич, навіть ті, хто зібралися там, не сильно вірили його словам,

– вважає Тизенгаузен.

Зустріч Путіна з гауляйтерами: коротко