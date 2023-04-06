Так в ефірі 24 Каналу прокоментував поведінку Путіна ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько. Він розказав, кого з "російських монстрів" так наслідує Путін.

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Абсолютизує технічні деталі

Новини впливають на наше життя. І вони можуть бути предметом дистанційної маніпуляції думкою шляхом контексту, формату та навіть кольорів, зазначив Зеленько. Тому Путін не користується телефоном та не читає новин, бо думає, що "світ об'єднається і зруйнує його стратегію".

"Він параноїк у важкому стані. Путін абсолютизує технічні деталі", – відзначив експерт.

Олександр Зеленько про поведінку Путіна: дивитись відео

Наслідує російських монстрів

Олександр Зеленько відзначив цікаву думку, що Владімір Путін зараз знаходиться у стані, про який мріяв ще з молодших класів. Тобто він воює у своїх фантазіях з усім світом. А портрети Петра I та Катерини ІІ в його кабінеті, які потрапили в репортаж росЗМІ, можуть свідчити про наступне.

Він ідентифікує себе з монстрами Російської імперії і хоче їх переплюнути. А зовнішня інформація, яка може надходити, заважає йому. Реальна картинка не вкладається в його фантазії. Тому цей капітан, який дав інтерв'ю, – найцінніша людина за 5 років, що може дати прогноз та інформацію про стан Путіна,

– сказав він.

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