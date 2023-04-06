Так в ефірі 24 Каналу прокоментував поведінку Путіна ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько. Він розказав, кого з "російських монстрів" так наслідує Путін.
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Абсолютизує технічні деталі
Новини впливають на наше життя. І вони можуть бути предметом дистанційної маніпуляції думкою шляхом контексту, формату та навіть кольорів, зазначив Зеленько. Тому Путін не користується телефоном та не читає новин, бо думає, що "світ об'єднається і зруйнує його стратегію".
"Він параноїк у важкому стані. Путін абсолютизує технічні деталі", – відзначив експерт.
Олександр Зеленько про поведінку Путіна: дивитись відео
Наслідує російських монстрів
Олександр Зеленько відзначив цікаву думку, що Владімір Путін зараз знаходиться у стані, про який мріяв ще з молодших класів. Тобто він воює у своїх фантазіях з усім світом. А портрети Петра I та Катерини ІІ в його кабінеті, які потрапили в репортаж росЗМІ, можуть свідчити про наступне.
Він ідентифікує себе з монстрами Російської імперії і хоче їх переплюнути. А зовнішня інформація, яка може надходити, заважає йому. Реальна картинка не вкладається в його фантазії. Тому цей капітан, який дав інтерв'ю, – найцінніша людина за 5 років, що може дати прогноз та інформацію про стан Путіна,
– сказав він.
Інтерв'ю Гліба Каракулова: основні деталі
- Гліб Каракулов почав працювати на Владіміра Путіна у 2009 році. До жовтня 2022 року він був на посаді інженера в управлінні, яке забезпечувало для російського президента секретний зв'язок. За його словами, диктатор живе у "вакуумі", а інформацію отримує тільки від спецслужб.
- Крім цього він розповів про образ Путіна, який транслюють на екранах пропагандистські ЗМІ, та його реальну поведінкою у житті.
- Інформація Каракулова про таємниці кабінету Путіна, організацію його зв’язків та як готуються його відрядження – це мінімум. Він не противник ідеологічного режиму.