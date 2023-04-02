Так, не стримуючи емоцій, в ефірі 24 Каналу прокоментував ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов. Він зробив цікаві висновки, які можуть свідчити про дуже поганий стан справ Путіна.

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Новий коханець Пу

Спершу зазначимо, що учасником цієї "фантастичної екскурсії" став місцевий журналіст Павло Зарубін. За словами Сергія Жирнова, Путін не вперше дає йому інтерв’ю.

"Ми побачили, що йому подобається Зарубін. Можливо, він його новий коханець. Раніше я казав про величезний мікрофон, який виглядав дуже непристойно на фоні голови Путіна, тепер його забрали. Сам цей хлопчик на 3 голови вищий і вони знімають так, що Путін має вигляд дідуся-боровичка", – прокоментував експерт.

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Пристрасті за живописом

Путін продемонстрував так званий "гостьовий кабінет", вказав на зачинені двері умовно їдальні і показав іншу кімнату, де начебто працює до другої ночі. Там камера прогандистських ЗМІ наштовхнулася на два портрети – батька Путіна, який чомусь покараний стоїть у кутку, і Петра І. Невже останній – кумир російського диктатора?

"Петро І протилежність Путіну. Це людина, яка вела Росію в Європу, привезла європейців, аби ті навчили росіян працювати і жити по-європейськи. Він створював міста за європейським стандартом, а Путін робить все навпаки. Тому всі його спроби бути схожим на нього руйнуються. Бо Петро І – 2 метри зростом, а Путін – 160 сантиметрів", – іронічно наголосив ексспівробітник КДБ.

Всі пішли – Пєсков залишився

Цікаво, коли журналіст питає хто телефонує очільнику Кремля і сам одразу натякає на онуків. Так, це дуже важливі постаті для перемовин "людини такої величини". Але це й свідчить про те, що Путін – один.

У нього один радник – Пєсков, такий же дурень, як і Путін. І це не образа, бо як експерт я вимушений аналізувати усі його дії. Тому дійшов висновку: все, що вони роблять – ідіотизм,

– резюмував Жирнов.

А ось цей "вихід в люди" у вигляді репортажу, ймовірна відповідь на призвісько "бункерний дід", припустив експерт.

"Вони зрозуміли, що поняття "бункерний дід" до нього прилипло і для того, щоб якось його розвіяти, влаштували ось таку показушну історію. Ба більше – Путін в Кремлі не працює. Він лінивий. Можливо, працює в Ново-Огарьово чи на Валдаї", – припустив ексспівробітник КДБ.

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