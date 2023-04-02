В ефірі 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус нагадав, що Туреччини є частиною західного світу та НАТО. При цьому в країні кажуть, що "ми ж повинні залишати певні можливості для діалогу" з Путіним.

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За словами експерта, хоч Путін звинувачується Міжнародним кримінальним судом та вже є ордер на його арешт, проте Туреччини буде казати, що це погано виписувати проти лідера, все одно треба розмовляти.

Я навіть не впевнений, чи буде Путін по відеозвʼязку. Те, що його фізично там (в Туреччині – 24 канал) не буде, тут я на 90% впевнений. Чи буде відеозвʼязок, то скажімо 50 на 50, тобто може бути, а може й ні,

– припустив Іван Ус.

Він зазначив, що саме під лозунгами "якось треба спілкуватися" інші лідери розмовляють з Путіним. Проте тут ще питання до лідерів ЄС. Наприклад, чи будуть спроби розмов у того ж Макрона, який здійснював дзвінки до Путіна. Зараз після цього ордера ситуація змінилася, проти чи достатньо?

Дивіться повне відео з Іваном Усом на ютубі 24 каналу:

"Щоб не було так, як зі світовою Організацією торгівлі, яку запустили у 2001 році. Всі про неї постійно розмовляли, а потім в один момент забули навіть згадувати. Її ніхто не закінчував, формально ще триває, але через те, що не можуть дійти згоди, то навіть з офіційної сторінки СОТ в інтернеті вона зникла", – наголосив Іван Ус.

Експерт акцентував, що важливо, аби не була така ситуація з ордером Путіна від Міжнародного кримінального суду – ніби він є, але через нерозуміння того, що з цим робити – про нього починають забувати

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