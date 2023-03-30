Однак Путіна через ордер на арешт не затримають у Туреччині. Про можливий візит диктатора повідомив президент Реджеп Тайїп Ердоган.

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Путін невдовзі може приїхати до Туреччини

За словами Ердогана, у Туреччині відкриють першу з чотирьох запланованих АЕС 27 квітня. Потім урочисто відкриють ще три.

На них ми накопичуватимемо значну кількість енергії. Я сподіваюся, ми зможемо це зробити у наступні п’ять років,

– сказав турецький президент.

Ердоган зазначив, що на відкриття АЕС може приїхати Путін. Водночас російський диктатор може приєднатися до заходу онлайн.

До того ж турецький лідер наголосив, що "західний клуб хоче втягнути Туреччину у війну проти Росії". Однак, за його словами, Туреччина хоче виступити посередником у переговорах між Україною та країною-терористкою.

Чи затримають Путіна у Туреччині

Туреччина не підписувала Римський статут, тому не визнає рішення Міжнародного кримінального суду. Таким чином, у разі візиту Путіна турецькі правоохоронці не будуть зобов'язані виконувати рішення МКС, який видав ордер на арешт російського воєнного злочинця.

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