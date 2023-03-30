Однак Путіна через ордер на арешт не затримають у Туреччині. Про можливий візит диктатора повідомив президент Реджеп Тайїп Ердоган.

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Путін невдовзі може приїхати до Туреччини

За словами Ердогана, у Туреччині відкриють першу з чотирьох запланованих АЕС 27 квітня. Потім урочисто відкриють ще три.

На них ми накопичуватимемо значну кількість енергії. Я сподіваюся, ми зможемо це зробити у наступні п’ять років,
– сказав турецький президент.

Ердоган зазначив, що на відкриття АЕС може приїхати Путін. Водночас російський диктатор може приєднатися до заходу онлайн.

До того ж турецький лідер наголосив, що "західний клуб хоче втягнути Туреччину у війну проти Росії". Однак, за його словами, Туреччина хоче виступити посередником у переговорах між Україною та країною-терористкою.

Чи затримають Путіна у Туреччині

Туреччина не підписувала Римський статут, тому не визнає рішення Міжнародного кримінального суду. Таким чином, у разі візиту Путіна турецькі правоохоронці не будуть зобов'язані виконувати рішення МКС, який видав ордер на арешт російського воєнного злочинця.

Ордер на арешт Путіна: останні новини

  • Нещодавно стало відомо, що ще одна країна зобов'язалася арештувати Владіміра Путіна, виконуючи рішення Міжнародного кримінального суду. Мовиться про Вірменію, яка визнала відповідними конституції зобов'язання, закріплені Римським статутом.
  • До речі, Південно-Африканська Республіка може бути першою, хто заарештує Путіна під час його запланованого візиту в серпні.
  • До того ж Німеччина готова арештувати Владіміра Путіна, якщо він опиниться на її території. У Росії вже відреагували на цю заяву – окупанти пригрозили "піти на Берлін".