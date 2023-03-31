Найперше Путін заявив про стратегічне партнерство з Китаєм та Індією, країнами ісламського світу, Асоціації держав Південно-Східної Азії, Африканського континенту, Латинської Америки та Карибського басейну, передає 24 Канал.

Варте уваги Згадав про Україну лише раз: Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики Росії

Росія хоче захистити світ від ядерної війни

Варто зазначити, що у новій концепції зовнішньої політики Росії про ядерну зброю мовиться в 11, 24 та 27 пунктах. У них, зокрема, наголошують на тому, як важливо знизити ризики застосування ядерної зброї у світі.

В 11 пункті йдеться про те, що "використання військової сили в порушення міжнародного права та загострення у низці регіонів застарілих збройних конфліктів збільшують загрозу загальної безпеки, посилюють ризики зіткнень між великими державами, в тому числі за участю ядерних держав, підвищують ймовірність ескалації таких конфліктів та їх переростання у локальну, регіональну чи глобальну війну".

Ймовірно, Росія намагається показати, що знає основні передумови початку ядерної війни. Однак погрози Путіна та його посіпак доводять протилежне.

Цікаво, що Кремль й надалі намагається виставити себе миротворцем. Про це, зокрема, свідчать заяви, що містяться у пункті №24.

Російська Федерація виходить з неподільності міжнародної безпеки й прагне її забезпечення рівною мірою для всіх держав на основі принципу взаємності,

– йдеться у документі.

Ба більше, там зазначають, що "з метою підтримки та зміцнення міжнародного миру та безпеки Росія має намір приділяти пріоритетну увагу на:

Використання мирних засобів для вирішення міжнародних суперечок та конфліктів;

привласнення собі переважної відповідальності за підтримання міжнародного миру та безпеки;

забезпечення стратегічної стабільності, усунення передумов для розв'язання глобальної війни, ризиків застосування ядерної та інших видів зброї масового знищення".

Такі цинічні твердження Росія озвучує одночасно з тим, як її армія обстрілює та вбиває українців.

Нова концепція суперечить діям Путіна

Варто зауважити, що у 27 пункті документа йдеться про те, що Росія "приділятиме увагу певним факторам" з метою усунення передумов для розв'язання глобальної війни та ризиків застосування ядерної та інших видів зброї масового знищення.

Серед них:

Недопущення загострення міждержавних відносин до рівня, здатного спровокувати військові конфлікти, у тому числі із застосуванням ядерної та інших видів зброї масового знищення;

запобігання гонитви озброєнь та виключення її перенесення в нові середовища, створенню умов для подальшого поетапного скорочення ядерних потенціалів з урахуванням усіх факторів, що впливають на стратегічну стабільність;

виконання гарантій безпеки щодо держав-учасниць регіональних договорів про зони, вільні від ядерної зброї;

зміцнення технічної та фізичної ядерної безпеки на глобальному рівні та запобігання актам ядерного тероризму;

нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, протидії перетворенню цих механізмів на інструмент односторонніх обмежень, що перешкоджають здійсненню законної міжнародної співпраці.

Останній пункт виглядає особливо кумедно, адже не так давно бункерний диктатор озвучив намір добудувати до 1 липня 2023 року на території Білорусі сховище для російської ядерної зброї. Саме там Путін планує розмістити там свою ядерну зброю.