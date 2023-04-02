В эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус напомнил, что Турция является частью западного мира и НАТО. При этом в стране говорят, что "мы же должны оставлять определенные возможности для диалога" с Путиным.
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По словам эксперта, хотя Путин обвиняется Международным уголовным судом и уже есть ордер на его арест, однако Турция будет говорить, что это плохо выписывать против лидера, все равно нужно разговаривать.
Я даже не уверен, будет ли Путин по видеосвязи. То, что его физически там (в Турции – 24 канала) не будет, здесь я на 90% уверен. Будет ли видеосвязь, то скажем 50 на 50, то есть может быть, а может и нет,
– предположил Иван Ус.
Он отметил, что именно под лозунгами "как надо общаться" другие лидеры разговаривают с Путиным. Однако здесь еще вопрос к лидерам ЕС. Например, будут ли попытки разговоров у того же Макрона, который совершал звонки Путину. Сейчас после этого ордера ситуация изменилась, но достаточно ли?
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"Чтобы не было так, как с Мировой торговой организацией, которую запустили в 2001 году. Все о ней постоянно разговаривали, а потом в один момент забыли даже вспоминать. Ее никто не заканчивал, формально еще продолжается, но из-за того, что не могут дойти согласия, то даже с официальной страницы МТО в интернете она исчезла", – подчеркнул Иван Ус.
Эксперт акцентировал, что важно, чтобы не была такая ситуация с ордером Путина от Международного уголовного суда – вроде бы он есть, но по непониманию того, что с этим делать – о нем начинают забывать
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