Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, паніка у Кремлі наростає через те, що у російського війська нема жодних успіхів.

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У Кремлі наростає паніка

Федоров зазначив, що через те, що у російського війська нема жодних успіхів, у Кремлі збільшуються панічні настрої. У Путіна та його прихвоснів не залишається більше нічого, окрім погроз ядерною зброєю чи довготривалою війною.

Розмови про довготривалу війну свідчать про те, що Путін вкрай боїться будь-якого припинення вогню. Бо після цього в Росії неминуче виникнуть питання, хто винен, чому країна опинилась у такому становищі,

– вважає він.

Військовий експерт переконаний, що диктатор робить все для того, аби затягнути війну, щоб не відповідати за все скоєне. Навіть знищена економіка та втрати серед окупаційної армії його не зупинять. Він наголосив, що кінець Путіна неминучий.

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США можуть завдати превентивного удару по Росії

На думку Юрія Федорова, Путін не наважиться на застосування ядерної зброї. США неодноразово попереджали російського диктатора, що може бути у випадку ядерних ударів з боку країни-агресорки.

"Не виключено, що можуть завдати превентивного удару по Росії, щоб знищити ті ядерні засоби, які передбачається використовувати. Путін та його оточення це прекрасно знають", – припустив експерт.

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