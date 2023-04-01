Такое мнение в эфире 24 Каналу выразил военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, паника в Кремле нарастает из-за того, что у российского войска нет никаких успехов.
Смотрите также Ядерная колония России: для чего Путин пугает мир и подставляет Си
В Кремле нарастает паника
Федоров отметил, что из-за того, что у российской армии нет никаких успехов, в Кремле увеличиваются панические настроения. У Путина и его прихвостней не остается больше ничего, кроме угроз ядерным оружием или продолжительной войной.
Разговоры о долгой войне свидетельствуют о том, что Путин крайне боится любого прекращения огня. Ибо после этого в России неизбежно возникнут вопросы, кто виноват, почему страна оказалась в таком положении,
– считает он.
Военный эксперт убежден, что диктатор делает все, чтобы затянуть войну, чтобы не отвечать за все содеянное. Даже уничтоженная экономика и потери среди оккупационной армии его не остановят. Он подчеркнул, что конец Путина неизбежен.
Федоров о страхах Путина: смотрите видео
США могут нанести превентивный удар по России
По мнению Юрия Федорова, Путин не решится на применение ядерного оружия. США неоднократно предупреждали российского диктатора, что возможно в случае ядерных ударов со стороны страны-агрессора.
"Не исключено, что могут нанести превентивный удар по России, чтобы уничтожить те ядерные средства, которые предполагается использовать. Путин и его окружение это прекрасно знают", – предположил эксперт.
Ядерные угрозы Путина: последние новости
- Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Однако Путин отметил, что не говорится о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог пользоваться Александр Лукашенко. Кремль разместит свои ядерные силы на территории Беларуси.
- 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в своем обращении к народу заговорил о такой возможности. В обращении Лукашенко сперва напомнил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, для чего, заявил он, "вся инфраструктура создана и готова".
- Аналитики ISW рассказали, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хотел разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину.