Такое мнение в эфире 24 Каналу выразил военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, паника в Кремле нарастает из-за того, что у российского войска нет никаких успехов.

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В Кремле нарастает паника

Федоров отметил, что из-за того, что у российской армии нет никаких успехов, в Кремле увеличиваются панические настроения. У Путина и его прихвостней не остается больше ничего, кроме угроз ядерным оружием или продолжительной войной.

Разговоры о долгой войне свидетельствуют о том, что Путин крайне боится любого прекращения огня. Ибо после этого в России неизбежно возникнут вопросы, кто виноват, почему страна оказалась в таком положении,

– считает он.

Военный эксперт убежден, что диктатор делает все, чтобы затянуть войну, чтобы не отвечать за все содеянное. Даже уничтоженная экономика и потери среди оккупационной армии его не остановят. Он подчеркнул, что конец Путина неизбежен.

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США могут нанести превентивный удар по России

По мнению Юрия Федорова, Путин не решится на применение ядерного оружия. США неоднократно предупреждали российского диктатора, что возможно в случае ядерных ударов со стороны страны-агрессора.

"Не исключено, что могут нанести превентивный удар по России, чтобы уничтожить те ядерные средства, которые предполагается использовать. Путин и его окружение это прекрасно знают", – предположил эксперт.

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