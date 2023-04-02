Так, не сдерживая эмоций, в эфире 24 Канала прокомментировал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов. Он сделал интересные выводы, которые могут свидетельствовать об очень плохом положении дел Путина.

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Новый любовник Пу

Сначала отметим, что участником этой "фантастической экскурсии" стал местный журналист Павел Зарубин. По словам Сергея Жирнова, Путин не в первые дает ему интервью.

"Мы увидели, что ему нравится Зарубин. Возможно, он его новый любовник. Раньше я говорил об огромном микрофоне, который выглядел очень неприлично на фоне головы Путина, теперь его убрали. Сам этот мальчик на 3 головы выше и они снимают так, что Путин похож на старичка-боровичка", – прокомментировал эксперт.

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Страсти по живописи

Путин продемонстрировал так называемый "гостевой кабинет", указал на закрытую дверь условно столовой и показал другую комнату, где якобы работает до двух ночи. Там камера прогандистских СМИ натолкнулась на два портрета – отца Путина, который стоял наказанный в углу, и Петра І. Неужели последний – кумир российского диктатора?

"Петр І противоположность Путину. Это человек, который вел Россию в Европу, привез европейцев, чтобы те научили россиян работать и жить по-европейски. Он создавал города по европейскому стандарту, а Путин делает все наоборот. Поэтому все его попытки быть похожим на него разрушаются. Потому что Петр I – 2 метра ростом, а Путин – 160 сантиметров", – иронично подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Все ушли – Песков остался

Интересно, когда журналист спрашивает, кто звонит руководителю Кремля и сам сразу намекает на внуков. Да, это очень важные фигуры для переговоров "человека такой величины". Но это свидетельствует о том, что Путин – один.

У него один советник – Песков, такой же дурак, как и Путин. И это не оскорбление, потому что как эксперт я вынужден анализировать все его действия. Поэтому пришел к выводу: все, что они делают – идиотизм,

– резюмировал Жирнов.

А вот этот "выход в люди" в виде репортажа, вероятный ответ на прозвище "бункерный дед", предположил эксперт.

"Они поняли, что понятие "бункерный дед" к нему прилипло и для того, чтобы как-то его развеять, устроили вот такую показушную историю. Более того – Путин в Кремле не работает. Он ленив. Возможно, работает в Ново-Огарево или на Валдае", – предположил экс-сотрудник КГБ.

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