Так в эфире 24 Канала прокомментировал поведение Путина экс-сотрудник Службы внешней разведки КГБ СССР Александр Зеленько. Он рассказал, кому из "российских монстров" так подражает Путин.

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Абсолютизирует технические детали

Новости влияют на нашу жизнь. И они могут быть предметом дистанционной манипуляции мнением за счет контекста, формата и даже цвета, отметил Зеленько. Поэтому Путин не пользуется телефоном и не читает новости, поскольку думает, что "мир объединится и разрушит его стратегию".

"Он параноик в тяжелом состоянии. Путин абсолютизирует технические детали", – отметил эксперт.

Александр Зеленько о поведении Путина: смотреть видео

Подражает российским монстрам

Александр Зеленько отметил интересное мнение, что Владимир Путин сейчас находится в состоянии, о котором мечтал еще с младших классов. То есть он сражается в своих фантазиях со всем миром. А портреты Петра I и Екатерины II в его кабинете, которые попали в репортаж росСМИ, могут свидетельствовать о следующем.

Он идентифицирует себя с монстрами Российской империи и желает их переплюнуть. А внешняя информация, которая может поступать, мешает ему. Настоящая картинка не укладывается в его фантазии. Поэтому этот капитан, который дал интервью, – самый ценный человек за 5 лет, что может дать прогноз и информацию о состоянии Путина,

– сказал он.

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