Пролил на этот вопрос свет Глеб Каракулов в интервью Центра "Досье", передает 24 Канал. Он еще в октябре 2022 года скрылся из России. И теперь офицер-чиновник Федеральной службы охраны рассказал журналистам, каким он знает Путина.

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Не отличается от телевизионного

Глеб Каракулов сразу заметил, что на всевозможных официальных мероприятиях есть частная часть. На ней он не присутствовал, поэтому точно прокомментировать поведение Путина там он не может.

В то же время он заявил, что манера поведения, манера держаться, которую нам демонстрируют по телевизору, отвечает реальной жизни.

Но любое другое общение, свидетелем которого я был, там все действительно было в рамках приличия. Я бы не сказал, что какая-то сверхагрессия, ничего такого не было,

– заметил он.

В том же интервью Каракулов поведал, откуда информацию черпает Путин. Он подтвердил утверждение, что кровавый диктатор вообще не пользуется интернетом.

Путину все рассказывают

По словам Каракулова, с мобильным телефоном Путина за все время своей работы он не видел. Также кровавый диктатор не использует интернет. Более того, он живет в определенном "информационном вакууме".

Всю информацию, которую он (Путин – 24 Канал) получает, предоставляют люди, непосредственно близкие к нему,

– заявил Каракулов.

В то же время спецслужбы приносят ему "секретные папки". У них информация, как вы уже поняли, в печатном виде.

Интересно, что Путин таки смотрит телевизор, но только российское телевидение. Более того, в резиденциях, где он останавливается во время зарубежных визитов, он требует наличия российского телевидения. Чтобы тянуло хотя бы 4 канала.

Надеемся, что скоро наслаждаться просмотром любимых телепередач он не сможет. Хотя потому, что его посадят за решетку. Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд издал ордер на арест кровавого диктатора.