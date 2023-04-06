Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России. По его словам, сбежавший бывший работник спецслужбы все же является совестливым человеком.

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Что действительно происходит в жизни у Путина

Сергей Жирнов объяснил, что Каракулов рассказал о кабинетах Путина, организации связи, сколько людей с ним выезжают в какие командировки, как это готовится, сколько денег на это уходит. Впрочем, это минимальная информация, которая могла прозвучать из его уст.

Однако он не противник идеологического режима, то есть он не рассказал более интересную информацию: о двойниках, Кабаеве, детях, любовницах,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

По его мнению, у Глеба Каракулова нет особых деталей о Путине. Он не слушал разговора диктатора, хотя отвечал за обеспечение секретной связью.

"Он просто предоставлял телефон, Путин оставался в одиночестве с телефоном и вел свои разговоры. При этом не присутствует офицер связи и не слушает с гарнитурой параллельно эти разговоры", – убежден Жирнов.

По его словам, бывший охранник Путина все же подтвердил, что все кабинеты в бункерах главы России абсолютно одинаковы: в Кремле, Ново-Огарево, Валдае, Сочи.

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Секретная информация о маневрах Путина

Сергей Жирнов добавил, что все же капитан Федеральной службы охраны проговорился о том, что было так, что Путин оставался в Сочи в своей резиденции, а его кортеж со всеми принадлежностями ехал в аэропорт. Так создавалась иллюзия того, что президент России возвращается в Москву.

Возможно, там был и какой-то двойник, уезжавший вместо него в Москву. Каракулов, конечно, этого не сказал, но подразумевалось, что там разыгрывалось театральное представление,

– предположил бывший сотрудник КГБ.

По его мнению, как подтверждение – то, что его коллеги говорили, что остаются на месте работать, то есть обеспечивать всем необходимым Путина.

"Он подтвердил детали о бронепоезде", – заявил Жирнов.

Глеб Каракулов объяснил, что все самолеты в России отслеживаются через программы и даже интернет. Зато ситуация с поездами значительно иная, поэтому диктатор пытается передвигаться именно таким образом и быть незаметным.

Особенность работы у российского диктатора

Сергей Жирнов добавил, что в своем интервью Глеб Каракулов как человек, работавший на Путина, рассказал все, что знал.

Будучи капитаном Федеральной служб охраны, являющейся секретным органом, вторившимся из бывшей "девятки" КГБ, умноженной на ФАПСИ, он работал инженером.

Это, безусловно, очень приличный человек, потому что сказал, что 24 февраля, когда он услышал о нападении России на Украину, находился в оцепенении полчаса и для себя понял, что пришла красная граница,

– объяснил Жирнов.

По его словам, Каракулов как раз в тот момент понял, что до этого момента служил путинскому режиму.

"Но все-таки себя успокаивал, что "я технарь, ничем не загрязненный, мое дело – обеспечить связь, такую же связь я могу обеспечить премьер-министру, кому угодно – олигарху какому-нибудь", – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

По его мнению, к тому же Каракулов успокаивал себя, что это место работы довольно престижно, так как имел профильное военное образование.

Он считал, что ему повезло, когда предложили такую работу, потому что эта работа с одной стороны – это такая романтика, потому что все же глава государства, ездить с ним в командировку, обеспечивать связь,

– рассказал Жирнов, добавляя, что у армии перспектив у него было бы мало.

В то же время, капитан Федеральной службы охраны, вероятно, имел некоторые сомнения в своей работе.

Что угрожает Каракулову

Сергей Жирнов подчеркнул, что он не обманывает и не пытается выступать борцом с путинским режимом.

Его раздражала эта вся Z-патриотика, потому что его коллеги считали своим долгом вести разговоры о том, что "здравствуй, борьба с неонацистами украинскими",

– заметил он.

По его словам, на фоне этого Каракулов даже имел конфликты с тестем и тещей, которые внимательно слушали телевидение, где во всю кричали российские пропагандисты.

Также известно, что у бывшего работника Путина есть жена и дочь.

"Им же нужно было вместе убегать, он мог убежать один. Тогда бы его жена с ребенком оставались в заложниках у врагов", – заметил Жирнов.

По его мнению, в заложниках все еще остались его родители, поэтому в случае необходимости российские власти все еще найдут, на кого смогут больно надавить.

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