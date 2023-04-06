Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії. За його словами, колишній працівник спецслужби, який втік, все ж є совісною людиною.
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Що насправді відбувається у житті у Путіна
Сергій Жирнов пояснив, що Каракулов розповів про кабінети Путіна, організацію зв'язку, скільки людей з ним виїжджають у які відрядження, як це готується, скільки грошей на це йде. Втім, це мінімальна інформація, яка могла прозвучати з його вуст.
Проте він не противник ідеологічного режиму, тобто він не розповів більш цікаву інформацію: про двійників, Кабаєву, дітей, коханок,
– наголосив ексспівробітник КДБ.
На його думку, у Гліба Каракулова немає особливих деталей про Путіна. Він не слухав розмови диктатора, хоч і відповідав за забезпечення секретним зв'язком.
"Він просто надавав телефон, Путін залишався на одинці з телефоном і вів свої розмови. При цьому не присутній офіцер зв'язку і не слухає з гарнітурою паралельно ці розмови", – переконаний Жирнов.
За його словами, колишній охоронець Путіна все ж підтвердив, всі кабінети у бункерах очільника Росії абсолютно однакові: в Кремлі, Ново-Огарьово, Валдаї, Сочі.
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Секретна інформація про маневри Путіна
Сергій Жирнов додав, що все ж капітан Федеральної служби охорони промовився про те, що було так, що Путін залишався в Сочі у своїй резиденції, а його кортеж з усім приладдям їхав у аеропорт. Так створювалася ілюзія того, що президент Росії повертається до Москви.
Можливо, там був і якийсь двійник, який виїжджав замість нього у Москву. Каракулов, звісно, цього не сказав, але малося на увазі, що там розігрувалася театральна вистава,
– припустив колишній співробітник КДБ.
На його думку, як підтвердження – те, що його колеги казали, що залишаються на місці працювати, тобто забезпечувати всім необхідним Путіна.
"Він підтвердив деталі про бронепотяг", – заявив Жирнов.
Гліб Каракулов пояснив, що абсолютно всі літаки в Росії відстежуються через програми та навіть інтернет. Натомість ситуація з потягами значно інша, через що диктатор намагається пересуватися саме у такий спосіб й бути непомітним.
Особливість роботи в російського диктатора
Сергій Жирнов додав, що у своєму інтерв'ю Гліб Каракулов як людина, яка працювала на Путіна, розповів все, що знав.
Будучи капітаном Федеральної служб охорони, яка є секретним органом, що уторився з колишньої "дев'ятки" КДБ, помноженої на ФАПСІ, він працював інженером.
Це, безумовно, дуже пристойна людина, бо сказав, що 24 лютого, коли він почув про напад Росії на Україну, перебував у заціпенінні пів години й для себе зрозумів, що прийшла червона межа,
– пояснив Жирнов.
За його словами, Каракулов саме в той момент зрозумів, що до цього моменту служив путінському режиму.
"Але все-таки себе заспокоював, що "я технар, нічим не забруднений, моя справа – забезпечити зв'язок, такий же зв'язок я можу забезпечити прем'єр-міністру, кому завгодно – олігарху якомусь", – наголосив ексспівробітник КДБ.
На його думку, до того ж Каракулов заспокоював себе, що це місце роботи є доволі престижним, бо ж мав профільну військову освіту.
Він вважав, що йому пощастило, коли запропонували таку роботу, тому що ця робота з одного боку – це така романтика, тому що все таки очільник держави, їздити з ним у відрядження, забезпечувати зв'язок,
– розповів Жирнов, додаючи, що в армії перспектив у нього було б мало.
Водночас капітан Федеральної служби охорони, ймовірно, мав деякі сумніви щодо своєї роботи.
Що загрожує Каракулову
Сергій Жирнов підкреслив, що він не обманює і не намагається виступати борцем із путінським режимом.
Його дратувала ця вся Z-патріотика, бо його колеги вважали своїм обов'язком вести розмови про те, що "здраствуй, боротьба із неонацистами українськими",
– зауважив він.
За його словами, на фоні цього Каракулов навіть мав конфлікти із тестем та тещею, які уважно слухали телебачення, де на всю кричали російські пропагандисти.
Також відомо, що у колишнього працівника Путіна є дружина та донька.
"Їм же потрібно було разом втікати, він міг втекти один. Тоді б його дружина з дитиною залишалися у заручниках у ворогів", – зауважив Жирнов.
На його думку, у заручниках все ще залишилися його батьки, тому у разі необхідності російська влада все ще знайде, на кого зможе боляче натиснути.
Путін встановлює біля своїх резиденцій системи ППО
- У російського диктатора все настільки з так званою спецоперацією йде за планом, що він встановлює системи ППО уже й поблизу власних резиденцій. Таку систему раніше бачили поблизу резиденції Путіна в новгородському селі Ящереве, а тепер вона з'явилася недалеко від можливої резиденції у Краснодарському краї.
- Як заявили російські ЗМІ, встановлення системи ППО зафіксували на галявині поблизу дороги, яка розташована за один кілометр від резиденції публічного акціонерного товариства "Газпром". Однак за даними розслідувачів, хоч юридично резиденція у Червоній Поляні Краснодарського краю належить компанії, але фактично є секретною зимовою резиденцією самого Путіна.
- Шале "Ачіпсе", поблизу якого й встановили ППО, було збудоване ще у 2014 році до Зимових Олімпійських ігор у Сочі. Володимир Путін їздить туди, щоб кататися на лижах.