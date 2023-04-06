Про це в ефірі 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. Найголовніше з розмови – читайте далі у матеріалі.

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Радбез ООН прикриває злочини Росії

Олексій Данілов висловив обурення, чому російська дитяча обмудсменка Марія Льовова-Бєлова, яка покриває викрадення Росією українських дітей із тимчасово окупованих територій, може виступати на зустрічі Радбезу ООН.

Як країна-терорист може очолювати Раду безпеки ООН? Поясніть, будь ласка, це будь-якому громадянину на планеті Земля, як це взагалі може бути,

– наголосив секретар РНБО.

Він також переконаний, що росіяни не зможуть продовжувати маніпулювати ситуацією, а всі викрадені українські діти неодмінно будуть повернені додому.

Данілов обурився тому, що російський диктатор Путін все ще залишається на міжнародній арені.

"Ця мерзота вбила 500 дітей. І ніхто у світі не хоче про це говорити та порушувати це питання. З ними ведуть якісь переговори, тиснуть йому руку, про щось з ним розмовляють чи то телефоном, чи то очно", – зауважив секретар Ради нацбезпеки й оборони.

Втім, на його думку, час для справедливості все ж настане.

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МОК вражає підтримкою терористів

Секретар РНБО висловив обурення щодо ситуації в Міжнародному олімпійському комітеті. Зокрема, Данілов вражений, що російських терористів прагнуть залучити до олімпійських ігор.

"Коли вони кажуть, що "Білорусь і Росія – вільні демократичні країни мають відношення до олімпійського руху"… ну, це, наголошую, просто така параноїдальна річ", – висловився він.

На його думку, Владіміра Путіна дійсно можна порівнювати із Гітлером, бо саме він проводив Олімпіаду перед Другою світовою війною.

НАТО повинне реагувати на ядерний шантаж

Олексій Данілов також прокоментував чергове брязкання ядерною зброєю з боку Росії та її кривавого очільника Владіміра Путіна.

За його словами, залякування ударом по НАТО з території Білорусі – це черговий шантаж.

Це гра ядерними м'язами, яку Путін сьогодні застосовує перед певними подіями,

– прокоментував секретар Ради національної безпеки й оборони України.

Данілов наголосив, що НАТО своєю бездіяльністю може догратися й опинитися під реальною загрозою.

Україні поки не потрібен ядерний статус

Олексій Данілов розказав, що радий, що нарешті США визнали свою помилку, допустивши втрату Україною ядерного статусу у 1996 році.

“Лише після цього дня вони зрозуміли, що ми окрема держава, яка має право рухатись своїм шляхом, на жаль, великою ціною", – зазначив він.

За його словами, зараз не мовиться про повернення Україні ядерного статусу, оскільки це складний та тривалий процес.

У бункерного діда проблеми

Натомість секретар РНБО висловив щиру радість, за те, що Україна міцно закріплюється на міжнародній арені, розповідаючи про візит президента країни Володимира Зеленського до Польщі.

Це демонструє, що очільник України, на відміну від російського диктатора Владіміра Путіна, не боїться нічого та не сидить в бункері, як деякі.

Ті дані, які ми отримали від людини, яка нині перебуває за кордоном, а була в оточенні Путіна, мають яскраве підтвердження того, що Путін сидить постійно тільки на карантині, не з'являється серед людей,

– наголосив Данілов.

Він повідомив, що Путін настільки боїться, що впускає до себе лише того, хто просидів на карантині 10 днів та зробив десяток тестів.

Російських агентів виселяють з України

Олексій Данілов також повідомив, що в Україні почався процес очищення від російських агентів в рясі та з хрестами – представників УПЦ МП.

"Дійсно, сьогодні ми не боремося з релігією! Якщо хтось хоче спілкуватися з Богом, будь ласка, спілкуйтеся, але якщо Бога представляє ФСБ Росії, то це вже про інші речі", – попередив секретар РНБО, натякаючи на національну безпеку України.

За його словами, Україна часто проводила обміни російських попів, втім інформація не була публічною. Тож славнозвісного Пашу "Мерседеса" теж можуть обміняти на українських військовополонених, щоб всі зрадники повернулися нарешті туди, звідки прибули.

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