Про це в ефірі 24 Каналу заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. Він додав, що США нарешті визнали свою помилку, допустивши втрату Україною ядерного статусу у 1996 році.

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США визнали свою помилку

Зокрема Олексій Данілов прокоментував заяву колишнього президента США Біла Клінтона, яку той зробив в інтерв’ю RTE, про те, що він шкодує про Будапештський меморандум та ядерне роззброєння України.

"Дякую Клінтону, що вони нарешті визнали свою помилку. Замість того, щоб зробити трикутник Казахстан – Росія – Україна, вони вирішили, що лише Росія може бути монополістом на цьому просторі. В такій парадигмі вони рухались до 24 лютого 2022 року. Лише після цього дня вони зрозуміли, що ми окрема держава, яка має право рухатись своїм шляхом, на жаль, великою ціною", – зазначив Данілов.

За його словами, зараз мови про повернення ядерного статусу немає. Це складний процес, який потребує великих зусиль: "Ми демократична країна. Це складно зробити, хоч і суспільство з радістю б сприйняло таку можливість".

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