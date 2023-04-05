Про це в ефірі 24 Каналу заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. Він додав, що США нарешті визнали свою помилку, допустивши втрату Україною ядерного статусу у 1996 році.
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США визнали свою помилку
Зокрема Олексій Данілов прокоментував заяву колишнього президента США Біла Клінтона, яку той зробив в інтерв’ю RTE, про те, що він шкодує про Будапештський меморандум та ядерне роззброєння України.
"Дякую Клінтону, що вони нарешті визнали свою помилку. Замість того, щоб зробити трикутник Казахстан – Росія – Україна, вони вирішили, що лише Росія може бути монополістом на цьому просторі. В такій парадигмі вони рухались до 24 лютого 2022 року. Лише після цього дня вони зрозуміли, що ми окрема держава, яка має право рухатись своїм шляхом, на жаль, великою ціною", – зазначив Данілов.
За його словами, зараз мови про повернення ядерного статусу немає. Це складний процес, який потребує великих зусиль: "Ми демократична країна. Це складно зробити, хоч і суспільство з радістю б сприйняло таку можливість".
Заява Біла Клінтона: головне
- Президент США у 1993 – 2001 роках Білл Клінтон визнав особисту причетність до ядерного роззброєння нашої країни. Таку заяву він зробив в інтерв’ю ірландському телеканалу.
- Він також висловив переконання в тому, що Путін не підтримав би документ, аналогічний Будапештському меморандуму, як це колись зробив російський президент Борис Єльцин.
- 5 грудня 1994 року в Будапешті тодішні президенти США – Білл Клінтон, України – Леонід Кучма та Росії – Борис Єльцин підписали меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї