Об этом в эфире 24 Канала заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он добавил, что США наконец-то признали свою ошибку, допустив потерю Украиной ядерного статуса в 1996 году.

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США признали свою ошибку

В частности, Алексей Данилов прокомментировал заявление бывшего президента США Билла Клинтона, которую тот сделал в интервью RTE, о том, что он сожалеет о Будапештском меморандуме и ядерном разоружении Украины.

"Благодарю Клинтона, что они наконец признали свою ошибку. Вместо того чтобы сделать треугольник Казахстан – Россия – Украина, они решили, что только Россия может быть монополистом на этом пространстве. В такой парадигме они двигались до 24 февраля 2022 года. Только после этого дня они поняли, что мы отдельное государство, которое имеет право двигаться по своему пути, к сожалению, большой ценой", – отметил Данилов.

По его словам, сейчас речи о возвращении ядерного статуса нет. Это сложный процесс, нуждающийся в больших усилиях: "Мы демократическая страна. Это сложно сделать, хотя и общество с радостью бы восприняло такую возможность".

Заявление Билла Клинтона: главное