Об этом в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Каналы рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.

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Возвращение ядерного статуса

Военный эксперт отметил, что у Украины был третий по размеру ядерный арсенал в мире. По его мнению, эта потеря привела к десяткам, сотням, тысячам жертв. Возвращать его можно 2 путями.

Роман Свитна рассказал, что согласно первому варианту, после вступления в НАТО Украине нужно будет требовать размещения у нас ядерных боезапасов – авиабомб или ракет.

Однозначно нужны тактические – у нас должно быть до сотни боезапасов. То есть примерно столько же, сколько есть в Великобритании и во Франции,

– отметил Роман Свитан.

Он пояснил, что такое количество остановит какие-либо "горячие головы", которые вдруг решат оккупировать Украину.

"Второй вариант – это восстановление определенных мощностей добычи урана. У нас есть урановые источники, у нас есть 15 ядерных реакторов, у нас есть определенный инженерно-технический состав и определенная документация по разработке определенных технологий для обогащения урана. Однако на это нужно 5 – 7 лет, чтобы самим восстановить свой ядерный статус", – сказал военный эксперт.

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Новая цель для уничтожения

Роман Свитан рассказал, что через Керченский мост сейчас идет в два раза меньше военной техники, чем было до удара. В частности по автомобильному шоссе практически ничего не перевозят, а по железнодорожной дороге сбавили скорость раз в 2 и пропускная способность также ослабела.

По словам эксперта, по трассе из Таганрога на Мариуполь – есть мост через пролив. Именно он должен стать новой целью. Это такой оперативно-тактический ход, который примерно на 50% снизит движение российской техники.



Мост возле Таганрога / Скриншот

Он предположил, что тогда россияне будут в оперативном окружении по Запорожской и Херсонской областям, а также в Крыму. После удара по Крымскому мосту и потому, что в районе Таганрога.

Усиление в Беларуси

Переброска в Беларусь "Искандеров" и определенных видов самолетов не несет большей угрозы, чем она уже есть. "Искандер" может уходить с территории России, если такая задача будет стоять. Кроме того, у врага есть "Кинжалы" с дальностью более 2 тысяч километров, ракеты "хашки" – с дальностью 5,5 тысяч километров.

По мнению Свитана, проблемы с Белоруссией для Украины могут быть только тогда, когда будет определенное жесткое давление на белорусский оккупационный режим и вступление в войну.

"При чем не со стороны Беларуси, а просто опрокидывание белорусских войск с частей на Донецкий фронт. Никакого военного смысла нет россиянам, чтобы открывать еще один фронт из Беларуси. Это растяжение по фронту воинских частей", – объяснил военный эксперт.

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