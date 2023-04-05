Країни-члени НАТО не мають ігнорувати погрози російського диктатора. Про це 24 Каналу сказав секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

Варте уваги У РНБО сказали, чи потрібно Україні повертати ядерний статус

НАТО може догратися

На переконання Данілова, якщо країни НАТО у жодний спосіб не відреагують на розміщення російської ядерної зброї у Білорусі, вони можуть догратися до ситуації 2014 року. Тоді Владімір Путін збив літак MH-17, в якому перебувало 298 людей. Вони були громадяни НАТО, проте організація це проковтнула.

Я більше ніж впевнений, що Путін зараз шантажує світ розташуванням ядерної зброї у Білорусі,

– наголосив секретар РНБО.

Річ у тім, що для завдання ударів по країнах НАТО необов'язково розташовувати її там. Відомо, що дальність ураження ракети з ядерною боєголовкою дозволяє атакувати будь-яку країну Північноатлантичного альянсу з території Росії.

"Це гра ядерними м'язами, яку Путін сьогодні застосовує перед певними подіями", – підсумував секретар Ради національної безпеки й оборони України.

Данілов пояснив, чому НАТО не має ігнорувати шантаж Путіна: дивіться відео

Російська ядерна зброя у Білорусі: що відомо