Страны-члены НАТО не должны игнорировать угрозы русского диктатора. Об этом 24 Каналу сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
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НАТО может доиграться
По убеждению Данилова, если страны НАТО никак не отреагируют на размещение российского ядерного оружия в Беларуси, они могут доиграться до ситуации 2014 года. Тогда Владимир Путин сбил самолет MH-17, в котором находились 298 человек. Они были гражданами НАТО, однако организация это проглотила.
Я более чем уверен, что Путин сейчас шантажирует мир расположением ядерного оружия в Беларуси,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Дело в том, что для нанесения ударов по странам НАТО необязательно размещать его там. Известно, что дальность поражения ракеты с ядерной боеголовкой позволяет атаковать любую страну Североатлантического альянса с территории России.
"Это игра ядерными мышцами, которую Путин сегодня применяет перед определенными событиями", – подытожил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Данилов объяснил, почему НАТО не должна игнорировать шантаж Путина: смотрите видео
Российское ядерное оружие в Беларуси: что известно
- Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. После этого ее завезут в страну.
- Однако о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог пользоваться Александр Лукашенко, речь не идет. Кремль хочет поступать так, как США в Европе.
- Заметим, что российский президент решил запугать мир в ответ на заявление Великобритании о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном. Эта новость вызвала настоящую истерику у россиян.