Страны-члены НАТО не должны игнорировать угрозы русского диктатора. Об этом 24 Каналу сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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НАТО может доиграться

По убеждению Данилова, если страны НАТО никак не отреагируют на размещение российского ядерного оружия в Беларуси, они могут доиграться до ситуации 2014 года. Тогда Владимир Путин сбил самолет MH-17, в котором находились 298 человек. Они были гражданами НАТО, однако организация это проглотила.

Я более чем уверен, что Путин сейчас шантажирует мир расположением ядерного оружия в Беларуси,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Дело в том, что для нанесения ударов по странам НАТО необязательно размещать его там. Известно, что дальность поражения ракеты с ядерной боеголовкой позволяет атаковать любую страну Североатлантического альянса с территории России.

"Это игра ядерными мышцами, которую Путин сегодня применяет перед определенными событиями", – подытожил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Данилов объяснил, почему НАТО не должна игнорировать шантаж Путина: смотрите видео

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